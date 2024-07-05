Париж не позволит Киеву использовать французское дальнобойное вооружение для ударов по территории России, а также заблокирует возможную отправку своих войск на Украину в случае победы на выборах партии «Национальное объединение», заявила глава партии Марин Ле Пен в интервью телеканалу CNN.

«Если Эмманюэль Макрон хочет послать войска на Украину, а премьер-министр против этого, тогда никакие войска не будут отправлены на Украину. Последнее слово за премьер-министром», — сказала она.

Ле Пен отметила, что рассматривает вступление Франции в боевые действия в качестве одной из сторон конфликта как единственную «красную линию» по украинскому вопросу. При этом большинство западных лидеров не считают поддержку Украины формой соучастия в боевых действиях, отметили в CNN.

Вместе с этим, Ле Пен критически отнеслась к публикации российского Министерства иностранных дел, которое опубликовало в соцсетях ее фотографию, оставив к ней комментарий: «Перерыв от диктата Вашингтона и Брюсселя».

«Это форма вмешательства [в выборы], и в этом смысле, я нахожу ее неприемлемой», — ответила она на прямой вопрос о публикации.

Партия Марин Ле Пен одержала победу в ходе первого тура выборов в Национальное собрание Франции, получив 29,25% голосов против 20,04% голосов у коалиции действующего президента страны Эмманюэля Макрона. Окончательный состав парламента будет сформирован только по результатам второго тура выборов 7 июля.