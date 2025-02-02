Советский и украинский юморист и телеведущий Валерий Хаит умер в Одессе на 86-м году жизни. Об этом сообщил «Всемирный клуб одесситов» в фейсбуке (принадлежит Meta*). Хаит был основателем и капитаном сборной команды КВН Одессы.

«Легендарный капитан КВН Валерий Хаит ушел навсегда в историю Одессы. С прискорбием извещаем о кончине Валерия Исааковича Хаита 1 февраля 2025 года», — говорится в сообщении «Всемирного клуба одесситов».

Причины смерти Хаита не приводятся. Информация о времени и месте прощания с юмористом будет сообщена позже.

Валерий Хаит родился 19 марта 1939 года в Винницкой области Украинской ССР. Он окончил Одесский инженерно-строительный институт. Во второй половине 1960-х был капитаном сборной команды КВН Одессы («Одесские трубочисты»), которая стала чемпионом Всесоюзного КВН в 1967 году. Позже был художественным руководителем одесских команд КВН «Деловые люди» (стали чемпионами в 1972 году) и «Одесские джентльмены» (1987).

В 1972 году Хаит стал одним из основателей одесской «Юморины», а в 1988 году — «Клуба одесских джентльменов». В 1986-1990 годах был художественным руководителем телевизионной юмористической программы «Джентльмен-шоу». Также он занимал должность вице-президента Всемирного клуба одесситов.

В числе прочего Хаит писал стихи и прозу, в частности, выступил автором нескольких книг, посвященных одесскому юмору. Кроме того, он был редактором одесского юмористического журнала «Фонтан».

Хаит был отцом двух известных артистов — одного из создателей «Квартета И» Ростислава и умершего в январе 2024 года Евгения, который был руководителем «Джентльмен-шоу» в 1990-х годах.

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