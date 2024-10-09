Наемники, воюющие на стороне Украины, должны быть подвергнуты публичной смертной казни, заявил RTVI летчик Константин Ярошенко. Так он прокомментировал решение российского суда, который приговорил воевавшего в рядах ВСУ американца Тревора Рида к 14,5 года колонии. В 2022 году Россия обменяла Рида на Ярошенко.

«Это показывает, как к нам относится население, граждане США. Не все, конечно, только некоторые, конечно. Когда он [Рид] прибыл на нашу территорию, на наши новые земли, я ему пожелал, чтобы его разорвало. Мои пророчества не сбылись, его только ранило», — сказал летчик RTVI.

9 октября суд в России заочно приговорил бывшего морского пехотинца США Тревора Рида к 14 годам и шести месяцам лишения свободы по статье ч. 3 ст. 359 УК («Наемничество»). По данным СК, в 2023 году американец прибыл на Украину и вступил в состав ВСУ в качестве наемника. По информации ведомства, Рид принимал участие в боевых действиях против российских военных в ДНР, «систематически получая за это материальное вознаграждение». Американец объявлен в международный розыск.

В июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима по делу о нападении на двух полицейских в Москве. В суде американец заявил, что был пьян, ничего не помнит и поэтому вину не признает.

В апреле 2022 года в рамках договоренностей между Россией и США Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко, который отбывал в американской тюрьме 20-летний срок по делу о контрабанде наркотиков.

В Госдепе США летом 2023 года заявили, что Рид получил ранение в боевых действиях на Украине. Издание The Messenger писало, что он, вероятно, подорвался на мине.