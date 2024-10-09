Российский суд заочно приговорил к 14,5 года колонии бывшего американского морпеха Тревора Рида, обменянного в апреле 2022 года на летчика Константина Ярошенко и впоследствии вступившего в ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет.

Рид признан виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК). По данным следствия и суда, американец приехал на Украину и в конце июля 2023 года «из корыстных побуждений добровольно вступил в состав ВСУ в качестве наемника». На Украине Рид прошел дополнительную военную подготовку, получил оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение, его также снабжали продовольствием, заявили в СК.

По данным следствия, Рид находился в ДНР, где «выполнял приказы своих командиров» и принимал участие в боевых действиях против российских военных, «систематически получая за это материальное вознаграждение». Американец объявлен в международный розыск.

Летчик Константин Ярошенко в разговоре с RTVI высказался за публичную смертную казнь для наемников.

«Когда он [Рид] прибыл на нашу территорию, на наши новые земли, я ему пожелал, чтобы его разорвало. Мои пророчества не сбылись, его только ранило», — заявил летчик.

Обмен Рида на Ярошенко

Константина Ярошенко арестовали весной 2010 года в Либерии, а затем экстрадировали в США, где его обвинили в попытке перевезти в США и Европу крупную партию кокаина. Американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы. В 2017 году летчик направил прошение о помиловании, но Дональд Трамп, который тогда был президентом США, отказался это сделать.

Тревора Рида, приехавшего в Москву к своей девушке, арестовали в августе 2019 года по обвинению в нападении на полицейского. Незадолго до этого американца задержали во время конфликта с двумя женщинами на улице. Он оказал сопротивление прибывшим полицейским, а по дороге в участок напал на водителя служебного автомобиля и ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге. Сам Рид утверждал, что не помнит произошедшего, поскольку был пьян. Бывший морпех получил девять лет колонии.

В апреле 2022 года Рида обменяли на Ярошенко в рамках соглашения между Россией и США. В июле 2023 года стало известно, что Рид получил ранение во время боевых действий на Украине. СМИ писали, что он подорвался на мине. В Госдепартаменте подтвердили, что американец после освобождения из российской колонии принял участие в конфликте на стороне Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Рид действовал не «от имени правительства США», а власти США неоднократно предупреждали своих граждан об опасности поездок на Украину, «особенно с целью участия в боевых действиях».