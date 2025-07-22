Ставший участником смертельного ДТП исполняющий обязанности забайкальского правительства Алексей Гончаров заявил, что не снимает с себя ответственности за случившееся. Mercedes под его управлением накануне вечером вылетел на встречку и врезался в Toyota, в результате погибла женщина. При этом журналисты обратили внимание, что чиновник перезаливал текст поста о случившемся. Что известно об аварии — в материале RTVI.

Вылетел на встречку

Столкновение произошло в ночь на 22 июля на трассе между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. В краевом Минздраве сообщили, что в результате ДТП погиб человек, еще троих, включая ребенка, доставили в больницу.

«Все они в тяжелом состоянии. Еще двое — взрослый и несовершеннолетний — не были госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

Как отметили журналисты «Читы.Ру», Алексей Гончаров, ехавший за рулем Mercedes, не отвечал на звонки и сообщения. В пресс-службе Госавтоинспекции отказались комментировать случившееся и посоветовали обратиться в УМВД, где также комментарий не предоставили.

Телеграм-канал Baza уточнил, что автомобиль Гончарова вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota. Авторы статьи добавили, что зампреда правительства тоже доставили в больницу.

Как рассказал очевидец аварии, иномарка под управлением Гончарова ехала с превышением скорости.

«Он был на черном Mercedes, просто летел как не в себя. Так нельзя ездить. Он обгонял, словно в Need for Speed играл. И мы уже видели, как этот черный мерин влетел в [Toyota] Fielder. Скорые стояли на месте», — процитировал очевидца сайт Zab.ru.

«Она была лучшей мамой»

Как сообщил портал Avia.pro, за рулем Toyota находилась 32-летняя Анна, мать двоих детей. Рядом с ней находился 35-летний супруг Сергей, а на задних сиденьях были их шестилетний сын и подруга семьи Екатерина.

От удара обе машины серьезно пострадали. Чтобы достать раненую Анну, спасателям пришлось использовать гидравлические ножницы. Врачи боролись за жизнь женщины, однако она умерла по дороге в больницу.

«Она была лучшей мамой и женой, мы просто ехали домой после ужина у друзей», — рассказал медикам ее супруг.

По информации «Читы.Ру», погибшей в Toyota оказалась пассажирка, а не водитель. Издание уточнило, что Алексей Гончаров возвращался с семейного отпуска на Байкале, а в машине с ним находились жена и две дочери. Младшую доставили в больницу.

«Выражаю соболезнования»

В своем телеграм-канале Алексей Гончаров признал, что выехал на полосу встречного движения. По словам чиновника, это случилось поздно вечером 21 июля, когда он с семьей возвращался в Читу.

«В результате плохого состояния дорожного покрытия произошел наезд на неровности. Машину выбросило на встречную полосу. Автомобиль потерял управляемость. Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения. Ответственности с себя не снимаю», — написал исполняющий обязанности зампреда правительства Забайкальского края.

По его словам, установлением обстоятельств происшествия и «степени участия сторон в ДТП» уже занимаются правоохранители.

«Выражаю соболезнования родным и близким пострадавших. Нахожусь с ними в контакте. Все, что необходимо организовать для них возьму на себя», — добавил Гончаров.

Журналисты обратили внимание, что чиновник перезаливал текст публикации после аварии.

«В аварии пострадала моя старшая дочь. Меньше пострадали я, супруга и младшая дочь. Супруга находится с ребенком. В связи с чем прошу журналистов не звонить супруге, а выходить на контакт со мной. Алкоголь не употребляю принципиально ни в каком виде. Был трезв, как и всегда», — опубликовал исходный текст телеграм-канал ZAB.RU.

Позже Гончаров убрал абзац про алкоголь и про журналистов, которым следует звонить его супруге.

Уголовное дело

В пресс-службе СК по Забайкальскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела из-за нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК).

«По данным следствия, 21 июля 2025 года около 23 часов на федеральной дороге сообщением Иркутск-Чита водитель автомашины Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Toyota Fielder. В результате ДТП при оказании помощи в больнице скончалась женщина 1978 года рождения, пассажир автомобиля Toyota», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что расследование дела находится на контроле руководства регионального управления СК России. Следователи допрашивают фигурантов и очевидцев ДТП.

Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, Гончаров был трезв во время аварии.

«Чиновник был трезвый, проведено освидетельствование. Сам он в аварии не пострадал», — уточнил собеседник агентства.

Также источники РИА Новости отметили, что в результате аварии пострадали трое человек.

Кто такой Алексей Гончаров

Чиновник родился в Воркуте, ему 44 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Плеханова по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», затем МГУ имени Ломоносова по специальности «Национальная экономика».

Трудовую карьеру начал с должности горнорабочего в шахте «Заполярная», затем трудился в РАО ЕЭС, ПАО «РусГидро», Агентстве стратегических инициатив (АСИ), в «Россетях» и Министерстве по развитию Дальнего Востока.

В июне 2017 года Гончаров стал гендиректором АО «Читаэнергосбыт», в 2019-2020 годах был министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья. В начале мая прошлого года его назначили исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края — министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

У Алексея Гончарова есть жена и дети.