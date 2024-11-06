Над Каспийском был уничтожен дрон, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Телеграм-каналы пишут, что город был минимум дважды атакован БПЛА, официально это не подтверждалось.

Меликов отметил, что в регионе работает оперштаб и призвал «не размещать фото и видеоматериалы, которые могут оказать содействие врагам».

В Росавиации сообщили о временной приостановке работы аэропорта Махачкала. С чем это связано, в ведомстве не уточнили.

Подписчики дагестанского издания «Черновик» рассказали, что в Каспийске «был слышен взрыв и выстрелы». Официально эта информация не подтверждена.

Телеграм-канал Baza пишет со ссылкой на очевидцев, что в Каспийске, предварительно, упал еще один дрон. При этом канал уточняет, что официальной информации об этом пока нет. Телеграм-канал «Нетипичная Махачкала» подчеркивает, что впервые над Дагестаном сбивают дрон.

О повторной атаке дронов на Каспийск также сообщает Mash. По данным телеграм-канала, в аэропорту Махачкалы ввели план «Ковер», первый прилет БПЛА был якобы в 6:55 утра.

По информации SHOT, оба дрона уничтожены, это были А-22 «Летучая лисица».

«Введен план “Ковер”. Аэропорт в Махачкале временно не принимает и не отправляет самолеты. Задержано три рейса — до Москвы и Перми», — говорится в посте.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Российский университет спецназа в Гудермесе был атакован дроном. На следующий день под удар БПЛА попало одно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве. Кадыров назвал это «ответкой» и «возмездием».