Попадание дронов по одному из зданий Генштаба ВСУ в Киеве, о котором сообщили на Украине утром 30 октября, стало «ответкой» и «возмездием» за атаку БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе днем ранее. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Минобороны России не делало публичных заявлений на этот счет.

«В 4:00 и в 5:30 утра ВКС МО России нанесли два удара “Геранями” по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес», — сообщил Кадыров.

По словам чеченского лидера, который ссылается на информацию Воздушно-космических сил, в перехваченных радиопереговорах украинцы говорят о девяти погибших и 17 раненых. «Дополнительный удар оказался очень результативным», — заключил он.

Об атаке беспилотника в Гудермесе, в результате которой загорелась крыша пустующего здания на территории РУС, Кадыров сообщил утром 29 октября. Он уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших, но вечером того же дня выступил с утверждением, что жертвы этой атаки есть среди украинских пленных, содержащихся в том числе на университетской территории.

После атаки БПЛА по университету спецназа глава Чечни пообещал украинской стороне «такое возмездие, что даже им не снилось».

«Чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас “укусили”, мы их уничтожим. <…> Мы с нами шутить не позволим», — заявил Кадыров.

Он также сообщил, что поручил командирам на передовой не брать в плен украинских военных, а «уничтожать» их.

Утром 30 октября бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосейчук показал в своем телеграм-канале фото крыши одного из зданий Генштаба ВСУ, поврежденной в результате попадания дрона. Сначала он не привел подробностей, но позднее написал со ссылкой на источники в Генштабе, что беспилотник врезался в крышу, но не взорвался, пожар был потушен, а персонал вывели из здания.