Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил командирам на передовой больше не брать в плен украинских военных, а сразу их убивать. Комментируя атаку украинских сил на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, чеченский лидер заявил, что противника ждет такое возмездие, которое ему «даже не снилось».

В разговоре с журналистами Кадыров заявил, что ответная реакция со стороны российских войск будет «обязательно». Он подчеркнул, что «чеченец свое всегда возвращает домой».

«Я сегодня дал [поручение] всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности», — заявил глава Чечни (цитата по РИА Новости).

Кадыров сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе утром 29 октября. По словам главы Чечни, в результате загорелась крыша пустующего здания на территории университета. Пожар потушили, обошлось без жертв и пострадавших.

Кадыров считает, что дрон атаковал университет спецназа, поскольку это учебное заведение является «кузницей военных кадров».

«Киев погубил своих же»

Вечером 29 октября Кадыров выступил с утверждением, что в результате атаки дрона на университет в Гудермесе есть жертвы среди украинских пленных.

«Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. НО! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

По его словам, Украина впредь должна понимать, что «подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам».

Атака беспилотника «только раззадорит наших бойцов», а «укронатовских шайтанов» ждет «жесткое возмездие», добавил Кадыров. Он выразил уверенность, что «наши командиры с честью выполнят поставленную перед ними задачу».

В конце августа университет спецназа (РУС) в Гудермесе посетил президент России Владимир Путин. Глава государства понаблюдал за занятиями и пообщался с добровольцами, проходящими подготовку перед отправкой в зону боевых действий.