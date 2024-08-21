Президент России Владимир Путин вечером 20 августа впервые с 2011 года посетил Чечню, где поклонился могиле первого президента республики Ахмата Кадырова и пообщался с добровольцами, которые готовятся к участию в боевых действиях на Украине. В аэропорту Грозного Путина встретил глава Чечни Рамзан Кадыров. Где побывал глава государства — в материале RTVI.

Последний раз Путин приезжал в Чечню в 2011 году — тогда он в качестве премьер-министра провел в Гудермесе заседание правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа. Предыдущий приезд Путина в Чечню в качестве главы государства состоялся еще во время его второго президентского срока — в 2005 году.

Посетил могилу Ахмата Кадырова

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин в сопровождении Кадырова посетил село Ахмат-Юрт Курчалоевского района, где возложил цветы к могиле первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ахмат-Хаджи Кадыров — отец Рамзана Кадырова — погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Путин на следующий день своим указом посмертно присвоил ему звание Героя России.

По словам Путина, Ахмат Кадыров был его «другом», он очень хорошо помнит его лицо — «и когда он сердился, и когда улыбался».

«Очень выразительный человек, очень талантливый, очень порядочный и преданный человек. <…> Много сделал для чеченского народа — я думаю, что в значительной степени спас чеченский народ. В том числе и жертвуя собой», — сказал глава государства.

«Мы все пехотинцы»

Позже Путин с Кадыровым прибыли в Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе — единственное частное учебное заведение в России по подготовке кадров для сил специального назначения. Президент понаблюдал за занятиями и пообщался с добровольцами, проходящими подготовку перед отправкой в зону боевых действий.

Обращаясь к добровольцам, Путин отметил, что «времена сегодня не самые лучшие, не самые простые». Однако даже в самые сложные времена находились люди, «которые не жалели себя ради своей Родины», добавил президент.

«Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело — подвергать свою жизнь и здоровье опасности», — сказал Путин.

По его словам, у добровольцев «есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение». «Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. <…> И пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы точно совершенно абсолютно непобедимы», — считает президент.

Кадыров, представляя военнослужащих в университете спецназа, отметил, что те полностью экипированы. Он добавил, что его личной заслуги в этом нет, назвав себя «только пехотинцем».

«Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», — отреагировал Путин (цитата по ТАСС).

Почетный гражданин Чечни

Путин также стал почетным гражданином Чечни — соответствующий знак и удостоверение глава Чечни и муфтий республики Салах Межиев вручили ему во время посещения новой мечети пророка Исы в Грозном.

Строительство мечети имени пророка Исы (Иисус Христос в мусульманской традиции) началось в июне 2020 года. Здание в стиле среднеазиатской архитектуры начала II тысячелетия окружено четырьмя порталами высотой 20 метров и четырьмя минаретами высотой 52 метра. Мечеть вмещает до 5 тыс. молящихся.

Президенту также презентовали макет нового городского района в Грозном, названного в его честь. «Продемонстрировал Владимиру Владимировичу макет нового района Грозного имени В. В. Путина», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, этот «грандиозный инвестиционный проект» станет «украшением столицы Чеченской Республики» и будет представлять собой «комплекс жилых домов и объектов социальной инфраструктуры».