Президент России Владимир Путин во вторник, 20 августа, приехал в Кабардино-Балкарию (КБР), сообщила пресс-служба Кремля. Президента сопровождают его полномочный представитель в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, глава КБР Казбек Коков и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

В рамках поездки Путин посетил садоводческое хозяйство «Агро 07» в селе Герменчик. Ожидается, что после знакомства с работой предприятия глава государства проведет встречу с Коковым.

ООО «Агро 07» было основано в 2007 году и специализируется на производстве и переработке плодоовощной продукции, прежде всего яблок, отметила пресс-служба Кремля. Сады агропредприятия расположены в двух муниципальных районах КБР на площади около 200 га. С 2020 года предприятие специализируется и на выращивании голубики, а также выпускает фруктовую пастилу без сахара.

Предыдущая поездка Путина в КБР состоялась в ноябре 2019 года. Тогда президент не только встретился с главой республики, но и провел в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям, а также посетил детскую академию творчества «Солнечный город».

Путин прилетел на Северный Кавказ после двухдневного государственного визита в Азербайджан, где он встретился с президентом этой страны Ильхамом Алиевым. В понедельник, 19 августа, Путин и Алиев провели переговоры в узком и расширенном формате, а также подписали несколько документов.

По сообщению телеграм-канала Baza, Путин отказался встречаться в Азербайджане с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Они одновременно находились в Баку.