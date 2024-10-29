Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал возмездие за атаку дрона на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, его слова передает ТАСС. В ближайшее время будет ясна картина произошедшего — виновный будет наказан, добавил он.

«Чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас «укусили», мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — сказал он в ответ на вопрос об ответных мерах.

Кадыров считает, что дрон атаковал Российский университет спецназа, поскольку это учебное заведение является «кузницей военных кадров».

«Для того, чтобы напугать нас, они так «пощупали нас»», — заключил Кадыров.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» добавил, что атака БПЛА на учебное заведение в Гудермесе «разбудила ненависть на Кавказе». «Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — заявил он.

По словам сенатора, российская армия будет отвечать на атаку ВСУ так же, как отвечала на остальные действия ВСУ.

«Для нас самое главное — продвигаться в этих вопросах вперед. Нам надо освобождать Курскую область. А потом, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, мы открыты для переговоров. Позиция очерчена совершенно конкретно. Пусть люди думают, пока не поздно», — заключил Карасин.

Кадыров сообщил, что 29 октября в 6:30 в результате атаки дрона загорелась крыша пустующего здания на территории РУС. Пожар был потушен, а следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Кадыров отметил, что университет продолжил работу в штатном режиме.

Российский университет спецназа был основан в 2013 году. В нем готовят специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки (огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, кинологическая, инженерная, автоподготовка, IT-подготовка и военная журналистика).

Учебное заведение занимает территорию более 400 га и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, включая тактический город, стрелковый комплекс, водоем, а также взлетно-посадочную полосу длиной 1,6 тыс. метров.