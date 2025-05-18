Тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммада Синвара нашли в тоннеле города Хан-Юниса на юге сектора Газа после израильских авиаударов. Об этом сообщают Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники.

Уточняется, что тела Синвара и 10 его помощников были обнаружено в районе Европейской больницы в Хан-Юнисе. Официально гибель Синвара пока не подтверждалась, при этом министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что есть все признаки, указывающие на гибель одного из лидеров ХАМАС.

CNN отмечает, что палестинская группировка отрицает любые заявления о Синваре.

«Только палестинское сопротивление через свои официальные платформы является органом, уполномоченным подтверждать или опровергать публикуемую информацию», — подчеркнули представители ХАМАС.

Кроме того, в Газе предположительно погиб брат Синвара Закария Синвар и трое его детей, передает Times of Israel со ссылкой на СМИ анклава. Он работал преподавателем в Исламском университете в Газе.

Израильский удар по югу сектора Газа

Израильские военные нанесли авиаудар по Европейской больнице в Хан-Юнисе 13 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждал, что под больницей находился командно-контрольный центр ХАМАСа.

«Террористическая организация ХАМАС продолжает использовать больницы в секторе Газа для террористической деятельности. <…> До и во время удара были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», — заявила израильская армия.

CNN со ссылкой на источники сообщает, что целью удара был Мухаммед Синвар. По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате погибли 28 человек, более 50 получили ранения.

По словам заведующего сестринским отделением доктора Салеха Аль Хамса, по двору больницы было нанесено несколько авиаударов. Произошедшее он назвал «катастрофой» и подчеркнул, что несколько человек погребены под обломками.

Генеральный директор полевых госпиталей Министерства здравоохранения Газы Марван аль-Хамс заявил, что удары были нанесены по внутреннему двору больницы и повредили канализационные и водопроводные сети.

«Пока этот ущерб не будет устранен, мы будем вынуждены закрыть большинство отделений больницы», — сказал он.

Что известно о Синваре

Мухаммед Синвар фактически возглавил ХАМАС после гибели своего брата Яхьи Синвара в октябре 2024 года и считался одним из ключевых организаторов атаки на Израиль 7 октября 2023-го, отмечает CNN.

С начала конфликта Синвар скрывался, как и большинство высокопоставленных лидеров ХАМАСа в Газе. В декабре 2023 года Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой, по их утверждению, Синвар был замечен в автомобиле, движущемся по туннелю недалеко от КПП Эрез. В феврале 2024 года военные сообщили об обнаружении его предполагаемого офиса в западной части Хан-Юниса.

Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро заявил, что Синвар был одним из главных препятствий в переговорах. «Мало шансов, что война закончится до того, как он умрет», — отметил он в разговоре с CNN, добавив, что устранение Синвара могло бы открыть путь к освобождению заложников и началу политического урегулирования в Газе без участия ХАМАСа.

Однако, даже если Мухаммед Синвар действительно убит, подтверждение этого может занять время, отмечает CNN. Израильская армия ранее уже сталкивалась с подобной ситуацией: в июле 2024 года она заявила об ударе по другому полевому командиру ХАМАСа — Мохаммеду Дейфу, но официально подтвердила его гибель лишь спустя две недели. ХАМАС признал его смерть только в конце января 2025 года.