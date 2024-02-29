Лидер оппозиционной «Социалистической партии без границ» (PSF) Чада, двоюродный брат президента переходного периода страны Яя Дилло мог погибнуть во время столкновений правительственных и конкурирующих сил. Об этом сообщило издание ChadOne со ссылкой на источники.

По информации издания, во второй половине дня 28 февраля вооруженные силы страны вторглись в штаб-квартиру партии Яя Дилло в центре Нджамены, на месте звучали выстрелы. Около десяти активистов были убиты, несколько — ранены.

Власти Чада официально не подтверждали смерть политика. Как отмечает ChadOne, если гибель лидера PSF подтвердится, то это может иметь серьезные последствия.

Также источники издания подтвердили нападение на дом дяди президента переходного периода Чада Махамата Идриса Деби, генерала Сейли Деби Итно. Он присоединился к оппозиционной партии 10 февраля 2024 года. По мнению собеседников ChadOne, генералу может грозить та же участь, что постигла лидера оппозиции.

Незадолго до этого Яя Дилло сообщил на своей странице в соцсети X о гибели члена партии PSF, заместителя секретаря по финансам Абакара Тораби. По информации источников ChadOne, его убили вооруженные люди, предположительно относящиеся к полиции региона.

В то же время президент переходного периода Махамат Идрисс Деби Итно распорядился арестовать всех без исключения активистов и участников оппозиционного движения, совершивших нападение на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности (ANSE) 28 февраля. Об этом говорится в коммюнике министерства информации Чада, распространенном по итогам заседания кабинета по вопросам безопасности, его текст приводит ТАСС.

За несколько часов до этого ChadOne сообщало о появлении на улицах Нджамена военной техники и перекрытии улицы, ведущей ко дворцу президента.

Офис Агентства нацбезопасности в Нджамене подвергся нападению в ночь на 28 февраля, несколько человек погибли. После этого в городе наблюдались перебои в работе интернета. Власти заявили, что ситуация в городе под контролем. Они возложили вину за нападение на партию PSF, передавало Libération.

По мнению правительства Чада, атаку устроили после ареста активиста PSF, который обвинялся в покушении на убийство председателя Верховного суда. При этом лидер оппозиции Яя Дилло назвал нападение на председателя суда «инсценировкой».

Атака на ANSE произошла на следующий день после объявления даты президентских выборов в Чаде 6 мая. Свои кандидатуры выдвинули Махамат Деби Итно и Яя Дилло. В настоящее время Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби.