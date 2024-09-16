В московском торговом центре (ТЦ) «Афимолл», расположенном на территории делового центра «Москва-Сити», сорвался лифт с пассажирами, сообщает Shot. По данным телеграм-канала, пострадали три человека, они смогли самостоятельно выбраться из упавшего лифта.

Обновление. В компании AFI Development, которая управляет ТЦ «Афимолл», не подтвердили информацию о падении лифта. В пресс-службе организации сообщили ТАСС, что техническая служба комплекса проверила исправность и работу инфраструктуры в ТЦ и «на данный момент неисправностей в части работы лифтов, а также инженерных систем комплекса, не зафиксировано».

На месте работают экстренные службы. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в зоне разгрузки товара; медики уже оказывают помощь пострадавшим.

По подсчетам Национального лифтового союза, за последние пять лет в России произошло более 350 аварий с лифтами, при которых люди получили травмы или погибли. При этом финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов в разговоре с RTVI отмечал, что при условии правильной эксплуатации лифт — один из самых безопасных видов транспорта.

По словам Фирсова, в сравнении с ежегодными данными о ДТП и ЧП на транспорте цифра аварий с лифтами не кажется такой большой. Большинство инцидентов происходит из-за нарушения элементарных правил эксплуатации или отсутствия своевременного техобслуживания, добавил он.

В России не хватает кадров для монтажа и эксплуатации лифтов, рассказал RTVI технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин. По его словам, пожилые специалисты уходят, а молодых не хватает. «Привлечь молодежь сложно: работа ответственная, связана с рисками, и выпускникам колледжей трудно сразу овладеть необходимыми знаниями», — пояснил он.