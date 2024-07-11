Предпринимателю из Краснодара Леве Мартиросяну, который стал фигурантом дела о взятке бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, продлили арест на три месяца, до 12 октября. Это следует из информации на портале судов Москвы.

Согласно информации из судебной карточки, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения Мартиросяна. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

По версии следствия, Мартиросян лично передал Кузнецову в виде взятки жилой дом и земельный участок в Краснодаре на общую сумму более 30 млн рублей.

Сам обвиняемый отрицает свою вину и утверждает, что готов сотрудничать со следствием для выяснения обстоятельств расследования. Более того, он переданную Кузнецову недвижимость он назвал «коммерческим проектом».

«Я чрезмерно заинтересован в расследовании этого дела, в рамках которого мне вменяют дачу взятки в виде этого участка и дома. Для меня это является всего лишь коммерческим проектом, я на этом зарабатывал деньги», — заявил Мартиросян в ходе судебного заседания (цитата по ТАСС).

Адвокат предпринимателя просил судью изменить меру пресечения для своего подзащитного на домашний арест и утверждал, что имущество приобреталось Кузнецовым и Мартиросяном «пополам», что зафиксировано в Росреестре.

Дело Кузнецова

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан 13 мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день его арестовали. Следствие утверждает, что он получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн рублей.

14 мая также арестовали Мартиросяна. По версии следствия, он познакомился с Кузнецовым во время военной службы. В какой-то момент у генерал-лейтенанта якобы возник «преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере» в обмен на «покровительство по службе в интересах взяткодателя».

В итоге, как посчитало следствие, Мартиросян выплатил Кузнецову 30,5 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн 300 тысяч рублей.

Следователи утверждали, что предприниматель якобы приобрел участок земли в Краснодаре стоимостью 7 млн 510 тыс. рублей, который в 2020—2022 годах оформил на жену Кузнецова. На этой же территории мужчина построил жилой дом площадью 1125 квадратных метров, также записанный на супругу главного кадровика Минобороны. Его стоимость оценивалась в 2 млн 993 тыс. 160 рублей.

9 июля состоялось заседание по делу о продлении ареста Кузнецова. Суд также, как и в отношении Мартиросяна, удовлетворил ходатайство следствия и оставил бывшего главного кадровика Минобороны под стражей до 12 октября.