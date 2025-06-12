Заместитель министра иностранных дел Литвы Габия Григайте-Даугирде заявила Bloomberg News, что российские импортеры используют исключения из медицинских санкций для получения товаров для нужд военных.

Таможенные органы Литвы в 2024 году отказали в экспорте 28 854 товаров, направлявшихся в Россию и Беларусь «под видом медицинских исключений», уточнила замглавы МИД республики. По ее словам, таможенникам приходится прикладывать много усилий для проведения «обширных проверок» товаров перед их транспортировкой в Россию.

Григайте-Даугирде призвала Европейский союз предоставить странам-членам больше полномочий для закрытия лазеек в санкционных правилах.

«Мы стали свидетелями того, как детали для автомобилей, холодильников, копировальных аппаратов и других видов микроэлектроники экспортировались напрямую в Россию под предлогом того, что они предназначены для медицинского использования», — заявила литовская чиновница.

В настоящее время ЕС рассматривает 18-й пакет санкций против России. Недавно Еврокомиссия предложила снизить предельную цену на покупку российской нефти и пригрозила ввести санкции в отношении двух китайских банков, которые якобы помогают России обходить торговые ограничения.

Однако власти Литвы считают, что этого недостаточно, чтобы пресечь «отчаянные» попытки России получить высококачественные западные технологии для своей «военной экономики», заявила Григайте-Даугирде. По ее словам, сохранение исключений из санкций для медицинских товаров равносильно «закрытию двери, но оставлению замочной скважины», через которую Россия «обязательно найдет способ пройти».

Ранее выяснилось, что даже после введения санкций в Россию продолжают поступать латвийские товары, в том числе выпускаемые в республике лекарственные препараты. При этом и сама Латвия не может отказаться от импорта российских лекарств, замены которым по сопоставимым ценам у нее нет.