Министерство здравоохранения Латвии не поддержало идею полного отказа от импорта лекарств из России и Беларуси, пояснив, что эти лекарства нечем заменить, передает местный телеканал TV3.

Латвийский Минздрав заверил, что ни одна централизованная закупка Национальной службы здравоохранения больше не включает медицинские товары или оборудование из России. Однако отказаться от закупки медикаментов российского и белорусского производства республика не может, подчеркнули в ведомстве.

Около 10% лекарств, не зарегистрированных в Латвии, но необходимых ее гражданам, импортируются из России и Беларуси, уточнил TV3.

Латвийское Общества прозрачности Delna обвинило Минздрав в том, что у него было достаточно времени с начала российской военной операции на Украине, чтобы переориентироваться и сменить поставщиков, как это было сделано в других сферах.

Член оппозиционного Национального союза Угис Митревиц назвал «абсурдным» то, что органы власти Латвии по-прежнему делают госзакупки российских и белорусских лекарств, а также сырья для их производства.

Экспорт латвийских лекарств в Россию

Латвия и сама поставляет лекарства в Россию. Речь идет о дженериках производства фармацевтических заводов Grindex и Olainfarm. Самым популярным из них является милдронат (мельдоний).

В начале 2024 года в ходе избирательной кампании в Европарламент латвийские политики начали публично требовать запрета этого экспорта. Экс-руководитель Общества врачей Латвии Петерис Апинис тогда предупредил, что такой запрет автоматически приведет к закрытию Grindex и Olainfarm.

«Латвийские фармацевтические заводы когда-то строились для рынка Советского Союза и соцстран. До 2014 года никто и не думал о переориентации на другие рынки», — подчеркнул эксперт. Апинис напомнил, что лекарственные средства не включены в санкционные списки, и компании из других западных стран продолжают активно поставлять свою продукцию в Россию.

«Мы продаем россиянам лекарства, у них остается меньше денег на оружие, у нас больше денег в бюджете, в том числе оборонном», — иронизировал он.

Olainfarm осудила российскую военную операцию на Украине вскоре после ее начала. Однако по итогам 2022 года компания заметно нарастила активность в онлайн-общении с врачами из России и получила награду Russian Pharma Awards 2022 за сотрудничество с российским Минздравом. При этом латвийские СМИ сами признавали, что альтернативы у Olainfarm нет, поскольку основными рынками сбыта ее продукции давно стали Россия, Беларусь, Украина и в меньшей степени страны Балтии.

С конца 2019 года гендиректором Olainfarm являлась россиянка Елена Бушберг, обладающая большим опытом работы в российской фарме. После начала боевых действий на Украине она покинула пост и вышла из состава правления, но осталась в компании и возглавила операционный центр. При Бушберг Olainfarm открыла в России дочернее предприятие и запустила проекты в сфере телемедицины совместно с российским Минздравом.

Алкоголь, купальники, лекарства: что латвийские компании продолжают продавать России

Владелец Grindeks Киров Липман после начала боевых действий на Украине анонсировал уход с российского рынка, назвав его «беднеющим». Но в 2022 году оборот Grindeks в России составил 70,6 млн евро — на 28% больше, чем в 2021 году (55,3 млн евро), а ее доходы от экспорта в Россию достигли 27%.

Липмпан также заверял, что лекарства, выпущенные его компанией, не используются российскими военными. Однако осенью 2022 года латвийские СМИ писали, что милдронат, поставляемый Grindeks, якобы был рекомендован российскими источниками для включения в «тактическую аптечку» мобилизованных как средство для повышения двигательной активности и физической выносливости. Поступали данные и о том, что волонтеры отправляют милдронат на фронт с гуманитарными грузами.

Что уже запретила Латвия

В начале 2024 года Латвия запретила ввоз сельскохозяйственных продуктов из России, Беларуси (и третьих стран, поставляющих товары российского или белорусского происхождения. Ограничения коснулись овощей, фруктов, ягод и орехов, зерновых продуктов, кормового сырья и готовых кормов.

Латвия стала стала первым государством Евросоюза, которое ввело такой запрет. Он будет действовать до лета 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Власти республики предлагали Еврокомиссии принять аналогичные меры во всем ЕС, но присоединиться к ним отказалась даже Литва. При этом импорт зерна в Латвию из России в первом квартале 2024 года вырос на 39,8% в годовом измерении — до 158 325 тонн, сообщили в Службе государственных доходов республики.

Премьер-министр Латвии Эвика Сильвиня призывала также ввести запрет на импорт марганцевой руды иоксида алюминия из России. Совместно с Литвой, Чехией и Эстонией латвийские власти также предлагали запретить ввоз в ЕС российских отходов и лома черных металлов, меди и алюминия.

Летом 2022 года латвийский Сейм принял закон, запрещающий импорт российского газа в республику и создание его стратегических запасов. До начала военной операции на Украине, в 2021 году, 90% потребляемого газа Латвия получала из России.