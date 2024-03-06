Правительство Латвии с 8 марта ввело запрет на ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции из России, Беларуси, а также из третьих стран, если продукты имеют российское или белорусское происхождение. Об этом говорится на сайте кабмина Латвии.

Ограничения коснулись овощей, фруктов, ягод и орехов, зерновых продуктов, кормового сырья, а также готовых кормов.

Кроме того, латвийский Минсельхоз представил доклад об импорте российской сельхозпродукции в ЕС и призвал ввести запрет на уровне Евросоюза. Согласно данным властей Латвии, в 2023 году в страны Европейского союза было ввезено российской продукции на 2,7 млрд евро.

Например, в ЕС ввозятся крупы, кормовые продукты, рыба, молочные продукты из России. В Латвию импортировали российской продовольственной продукции на 355 млн евро.

23 февраля ЕС ввел 13-й пакет санкций против России, который включил в себя 106 физических и 88 юридических лиц. Под рестрикции попали, например, главы нескольких регионов России, а также компании и предприятия, связанные с оборонным комплексом.

Предыдущий 12-й пакет санкций Евросоюза был утвержден в декабре 2023 года. В Кремле тогда выразили уверенность, что санкции против России сохранятся «на долгие годы».