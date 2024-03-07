У России достаточно ресурсов, чтобы продолжать боевые действия на Украине «с текущей интенсивностью» еще по меньшей мере от шести месяцев до двух лет, говорится в докладе об угрозах национальной безопасности, подготовленном специалистами департамента государственной безопасности и министерства обороны Литвы.

«Москва способна извлечь уроки и улучшить свою боевую эффективность. У России есть достаточные финансовые, человеческие, материальные и технические ресурсы, чтобы продолжать бои с текущей интенсивностью в обозримой перспективе», — говорится в документе.

Как следует из пояснения к докладу, слова «в обозримой перспективе» могут означать срок от шести месяцев до двух лет.

В департаменте также подчеркнули, что Россия приступила к широкомасштабной реформе Вооруженных сил. В частности, в докладе говорится, что российская армия занялась усилением своего военного потенциала на балтийском направлении. По оценкам аналитиков, процесс реструктуризация может занять до десяти лет.

«Россия вовлечена в два параллельных процесса. Она одновременно компенсирует свои потери на Украине и создает новые возможности для долгосрочной конфронтации с Западом», — отметили авторы документа.

В частности, они указали на введение нового военно-административного деления, в соответствии с которым были восстановлены Ленинградский и Московский военные округа.

«Начавшиеся изменения в структуре и субординации коснулись Калининградской области и Западной части России. <…> В Карелии формируются новые военные подразделения, в то время как некоторые бригады были преобразованы в дивизии», — говорится в докладе.

По оценкам экспертов, новые подразделения могут быть созданы в относительно сжатые сроки, однако работа над необходимой инфраструктурой, а также экипировка состава вооружением может занять несколько лет. Они отметили, что скорость этого процесса будет напрямую зависеть от событий на Украине.

Составители доклада обратили внимание на то, что вопреки прогнозам российская экономика показала устойчивость на фоне западных санкций. По их словам, причиной этого стали высокие цены на нефть, государственные инвестиции в военно-промышленный комплекс, а также поиск возможностей по обходу санкций.

«Тем не менее, глубокие структурные проблемы создадут помехи для модернизации производства и достижения существенного технологического суверенитета. В результате Кремлю потребуется усиливать дальше контроль над экономикой для того, чтобы направлять ресурсы на решение текущих проблем», — отметили составители.

В то же время, подчеркнули они, с большой долей вероятности Россия сможет восстановить свои ресурсы в течение полугода.