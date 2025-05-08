В четверг, 8 мая, литовский Сейм подавляющим большинством голосов (107 «за», три «воздержались», ноль «против») поддержал денонсацию Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Для принятия решения требовалось не менее 85 голосов депутатов.

Этот шаг стал частью скоординированных действий стран Балтии, Польши и Финляндии, которые ранее также объявили о выходе из соглашения. В конце апреля решение одобрил Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне.

В Минобороны Литвы пояснили, что с момента присоединения к конвенции в 2003 году ситуация с безопасностью в регионе резко ухудшилась, особенно для стран, граничащих с Россией. По мнению ведомства, выход из договора усилит потенциал сдерживания и повысит обороноспособность.

Денонсация вступит в силу через шесть месяцев. На сегодняшний день 32 страны, включая Россию, США и Китай, не являются участниками конвенции. Документ запрещает производство, хранение и применение противопехотных мин.

В конце апреля Латвия также официально вышла из соглашения — соответствующий закон подписал президент Эдгарс Ринкевичс.