Великобритания исключила из санкционного списка основателя и главу энергетической компании «Арети», миллиардера Игоря Макарова, который отказался от российского гражданства в июне 2023 года. Информация о снятии ограничений с бизнесмена появилась в примечании к санкционному списку, опубликованному на сайте Соединенного Королевства.

В документе говорится, что запись о Макарове будет удалена из перечня, поскольку он «больше не является объектом заморозки активов или санкций на оказание трастовых услуг». При этом Лондон не называет точную причину, по которой с миллиардера сняли ограничения.

Игорь Макаров попал в санкционные списки после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Против миллиардера вводили ограничительные меры Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

В июне 2023 года Макаров вышел из российского гражданства, оставив лишь кипрский паспорт. Информация с указанием гражданства Кипра возле фамилии россиянина появилась на сайте американского Forbes.

Издание сообщало о Макарове как об одном из богатейших киприотов 2023 года — бывший глава «Арети» занял пятую строчку в рейтинге. При этом в России в том же году Макаров занимал лишь 57-ое место среди самых богатых миллиардеров страны.

В 2020 году газета Кипра Politis публиковала материал, в котором Макаров фигурировал в списке бизнесменов получивших «золотые паспорта» за инвестиции. Власти Кипра сочли перечень лиц, получивших паспорта, «подозрительным». Сейчас материал пропал с сайта издания.

Игорь Макаров был создателем группы группы «Итера», занимавшейся перепродажей туркменского газа. В 2012 году компания основала совместное предприятие с «Роснефтью», позже выкупившей доли у Макарова. После продажи группы он создал компанию Areti International. По информации Forbes, основу состояния Макарова составляют инвестиции в западные компании.