Евросоюз решил исключить из списка антироссийских санкций двух россиян и одного гражданина Словакии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Помимо основателя и экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, о снятии санкций с которого стало известно накануне, 21 февраля, из списка ЕС также исключат исполнительного вице-президента по связям с государственными органами АФК «Система» Сергея Мндоянца и словацкого бизнесмена и главу европейского отделения российского мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека.

Срок действия некоторых ограничений истекает 15 марта. Как пишет агентство, послы стран ЕС договорились, что их действие будет продлено на шесть месяцев, но меры не коснутся Воложа, Мндоянца и Гамбалека.

По информации источника Reuters, с Воложа решили снять санкции после его антивоенных заявлений. В августе 2023 года бывший руководитель «Яндекса» выступил против «варварского вторжения России в Украину», после чего заявил, что уходит из компании.

Как сообщил агентству один из дипломатических источников, включение этих бизнесменов в санкционный список было «юридически необоснованным» решением.

По данным Reuters, Венгрия, являющаяся одной из стран-членов ЕС, также настаивала на отмене санкций в отношении бизнесмена Алишера Усманова, российского автогонщика Никиты Мазепина и владельца ГК «Акрон» Вячеслава Кантора. Однако остальные страны ЕС не поддержали это.

ЕС включил Воложа в список санкций в июне 2022 года, обосновав свое решение тем, что, будучи основателем и главой «Яндекса», бизнесмен «оказывает материальную или финансовую поддержку» правительству России. После публичного осуждения боевых действий на Украине Волож попросил Евросоюз снять с него санкции, писала газета Financial Times.

Причиной включения Сергея Мндоянца в санкционные списки стали его прошлые связи с российскими предприятиями. В декабре 2023 года Мндоянц смог оспорить в европейском суде наложение ограничений. Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск российского бизнесмена Сергея Мндоянца и признал необоснованным введение против него санкций ЕС, поскольку он покинул АФК «Систему» еще в 2012 году, а другие организации, с которыми он был связан, не относились к экономическому сектору РФ.

За Йозефа Гамбалека в декабре 2023 года заступился премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что намерен просить руководство ЕС снять с него санкции. По мнению премьера, главу европейского отделения российского мотоклуба «Ночные волки» можно обвинить только в увлечении ездой на мотоцикле. Кроме того, Гамбалек является гражданином европейской страны, отмечал Фицо.