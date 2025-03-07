Французский модный дом Louis Vuitton, временно закрывший свои бутики в России после начала военной операции, решил не продлевать договор аренды помещений в московском ЦУМе. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы бухгалтерской отчетности российской дочерней компании за 2024 год.

Действие договора аренды в ЦУМе завершилось в ноябре 2024 года. Последние три года Louis Vuitton занимал там 88 кв. м, тогда как до начала военной операции эта площадь была больше в шесть раз.

Согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, в 2024 российская «дочка» Louis Vuitton также отказалась от аренды московского офиса на Большой Дмитровке и двух бутиков — на Невском проспекте Санкт-Петербурга и на улице Войкова в Сочи. В документе не говорится, был ли договор аренды расторгнут по инициативе компании или по истечении срока его действия.

У Louis Vuitton продолжает действовать договор аренды помещений в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте, следует из отчетности компании. Договор истекает в этом году. Сам бутик не работает, но не выставлен на продажу и вопрос его аренды другими ретейлерами не рассматривается, сообщила РБК директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина.

Также у Louis Vuitton сохраняются площади в здании на Большой Дмитровке. Их арендует «Луи вюиттон восток», а сам объект принадлежит филиалу акционерного общества «Дажбог Эс Эй», представительству люксембургской Dajbog SA, связанной с группой LVMH, которая владеет Louis Vuitton. По словам источников издания, продавать здание собственник пока не планирует.

Ранее французский бренд занимал бутик в ГУМе площадью 1,2 тыс. кв. м. По данным источников «Коммерсанта» на рынке недвижимости, теперь на эти помещения претендует созданная в Самаре одежная сеть Limé. Помещение Louis Vuitton на Невском проспекте арендовала российская сеть 12 storeez.

На фоне российско-американских переговоров о нормализации отношений в России начали обсуждать возможное возвращение западных брендов. Союз торговых центров обратился к Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением возобновить работу в стране. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что в Россию могут вернуться платежные системы Visa и Mastercard.

Президент России Владимир Путин в конце февраля поручил правительству продумать процесс возвращения иностранных компаний на российский рынок. Он отметил, что отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными, но «в рамках Всемирной торговой организации» (ВТО). Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что одним из условий возвращения западных брендов может стать размещение их подразделений на присоединенных территориях.