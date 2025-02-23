Одним из условий возвращения западных брендов на российский рынок может стать их размещение на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому размещения свои подразделения они [западные товарные бренды] должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — подчеркнул Мантуров.

Ситуацию с автопромом вице-премьер назвал «неоднозначной». По его словам, «просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, [у автопроизводителей] уже не получится».

«У нас <…> хорошая память. И так вот легко мы принимать такие решения точно не будем», — заявил он.

Говоря об авиаотрасли, Мантуров пояснил, что при возобновлении поставок иностранной авиатехники российские авиакомпании будут в первую очередь приобретать отечественные самолеты.

«Мы точно найдем решение компромиссное: таким образом выстроить отношения, чтобы в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали, по мере выхода после сертификации, российские самолеты», — сказал он.

Ранее Мантуров, отвечая на вопрос об условиях возвращения западных компаний в Россию, заявил журналистам, что обсуждение этого вопроса возможно только после отмены санкций.

Возможное возвращение западных брендов в Россию

12 февраля президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсудили конфликт на Украине. Спустя несколько дней, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями двух стран. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, американскую ― госсекретарь Марко Рубио.

После этого в России начали массово обсуждать возможное возвращения западных брендов. В частности, союз торговых центров обратился к Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением возобновить работу в стране.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также заявил, что Visa и Mastercard могут вскоре вернуться. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала разговоры о возвращении платежных систем преждевременными.

20 февраля Путин поручил правительству внимательно продумать процесс возвращения иностранных компаний на российский рынок. Он отметил, что отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными, но «в рамках Всемирной торговой организации» (ВТО).

Вице-премьер Александр Новак отметил, что возвращение иностранных брендов в Россию возможно «только на выгодных для нас условиях» — страна должна «руководствоваться исключительно нашими национальными интересами». Освободившиеся ниши уже заняли российские производители или партнеры из дружественных стран, отметил Новак.

«При этом работа по достижению технологического лидерства в ключевых отраслях будет продолжена даже в случае изменения внешних обстоятельств. Наличие собственных передовых технологий по критически важным направлениям важно для дальнейшего успешного развития ведущих отраслей российской экономики», — подчеркнул вице-премьер.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил, что западные компании сейчас «зондируют в инфополе» перспективы возвращения в Россию, но в приоритете российский бизнес, который сделал большие инвестиции.