Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил свое заявление о том, что платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию. Сигналы об этом появились еще в прошлом году, после победы Дональда Трампа на выборах президента США, сказал Аксаков в программе «Что это было» на RTVI.

«Были сигналы в конце еще прошлого года, когда Трамп выиграл выборы, о том, что международные платежные системы рассматривают варианты возвращения в страну. Не было заявлений, но сигналы были. Я, поскольку занимаюсь финансовыми рынками, естественно, обратил внимание на эти сигналы», — сказал Аксаков.

Парламентарий отметил, что сейчас геополитическая ситуация резко меняется, контакты на высоком политическом уровне активно развиваются. «Соответственно, возникает вопрос, почему бы не сделать так, чтобы Visa и Mastercard вернулись к нам в страну?» — рассуждает Аксаков.

Вести бизнес в России выгодно для данных компаний, и формально им этого никто не запрещал, продолжил депутат.

«Видимо, был какой-то посыл, сигнал с политического олимпа американского в 2022 году, когда они приняли решение уйти. Но лобового запрета в принципе не было. А мы и не запрещали им работать», — отметил Аксаков.

На вопрос, почему председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала преждевременными разговоры о возвращении Visa и Mastercard в Россию, Аксаков ответил: «Ну, формального-то заявления не было о том, что они возвращаются. Пока такого официального заявления не было. Я исхожу из предположения: есть выгодный бизнес, который можно вести в стране, и зарабатывать, осуществляя этот бизнес в России».

По данным депутата, с 2022 года российский рынок покинули около 550-560 иностранных компаний, однако «втихаря» возвращаться они начали уже в 2023-м.

В 2023 году вернулось около 20 компаний, в 2024-м — еще 240, утверждает Аксаков. «И идут заявки уже (по крайней мере, сигналы) о том, что еще 300 компаний — практически все, кто ушел — собираются вернуться в нашу страну», — добавил собеседник RTVI.