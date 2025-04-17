Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Сергея Глазьева, который сменил на этом посту Дмитрия Мезенцева. Об этом сообщает Белта.

«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу <…> Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства. Думаю, что эффект будет хорошим, — сказал Лукашенко.

С января 2025 года Глазьев занимал должность заместителя секретаря Союзного государства, с 2019 по 2024 годы — член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С 2012 по 2019 годы он был советником президента России Владимира Путина, курировал координацию работу федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции. Также,занимал пост заместителя генерального секретаря Евразийского экономического сообщества

17 апреля президент России Владимир Путин назначил государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде.