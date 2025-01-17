Белорусская сторона готова к сотрудничеству с США при условии соблюдения своих государственных интересов. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году, сообщает агентство БелТа.

Говоря об интересе со стороны западных партнеров, Лукашенко рассказал о диалоге, который Минск ведет с Вашингтоном.

«Даже в США у них интерес к нашему государству. Подождем. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям. Договоримся — будем сотрудничать. Но в основе должны лежать наши интересы, нашего государства, и приоритеты, которые мы определили», — заявил он.

Лукашенко также добавил, что в настоящий момент для страны является приоритетом торговля на восточном направлении. В то же время, он отметил, что Минск «не уходит окончательно» от Запада.

«То, что их интересует и нам выгодно, — торгуем, продаем, но не те объемы и не те деньги», — пояснил он.

Президент Беларуси также сообщил, что порядка пяти государств, включая Пакистан, Индонезию и КНДР, обратились к белорусской стороне с предложением организовать встречу на высшему уровне, чтобы обговорить возможное взаимодействие.

«Поэтому я пригласил вас для того, чтобы обсудить вот этот спектр и направление нашего сотрудничества — то, что интересует прежде всего наших партнеров на Востоке. Хотя мы не скажем, что Венесуэла на западе не хочет с нами сотрудничать. Конечно, хочет. И бизнес-круги многие предлагают», — заявил он.

При этом белорусский лидер отметил, что «Запад вроде бы не хочет» сотрудничать с Минском в экономической сфере.

«Мы со своей продукцией абсолютно не нужны, мы это прекрасно понимаем — лишняя конкуренция в области автомобилестроения, других отраслей не входит в повестку дня западных государств, подстегиваемых США», — сказал он.

В конце декабря 2024 года Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Беларуси и воздержаться от поездок в страну из-за произвольного применения законодательства со стороны властей, риска задержания, «содействия Беларуси России в конфликте с Украиной» и возможных уличных беспорядков ввиду ограниченных возможностей оказать помощь в случае эксцессов.