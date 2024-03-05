Гражданского служащего ВВС США Дэвид Слейтер арестовали по подозрению в передаче секретных данных, которые касаются российской военной операции на Украине, через сайт знакомств. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

По данным ведомства, 63-летнго Слейтера взяли под арест 2 марта. Он был прикомандирован к Стратегическому командованию (STRATCOM) и регулярно посещал брифинги STRATCOM, которые касаются боевых действий на Украине и классифицированы как «совершенно секретные».

Согласно версии обвинения, Слейтер с февраля по апрель 2022 года передавал секретную информацию с брифингов на зарубежной онлайн-платформе для знакомств, «пренебрегая безопасностью своей страны и своей клятвой хранить ее секреты».

Минюст уточнил, что военнослужащий отправлял данные «сообщнику, который утверждал, что является женщиной, живущей на Украине». По данным ведомства, неизвестный называл военного «тайной любовью-информатором», «секретным агентом» и регулярно просил предоставить секретные данные, которые касаются национальной обороны США, а также целей и военном потенциале России в конфликте на Украине.

Как пояснили в Минюсте, если Слейтера признают виновным, то ему может грозить 10 лет заключения и штраф в размере $250 тыс. по каждому пункту обвинения. Дело расследуют ФБР и Управление специальных расследований ВВС.

Ранее бывший военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра, обвиняемый в краже и публикации секретных документов Пентагона, признал вину и согласился с наказанием в виде 16 лет лишения свободы. Взамен прокуратура не стала предъявлять ему дополнительные обвинения по закону о шпионаже.