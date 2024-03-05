Бывший военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра, обвиняемый в краже и публикации секретных документов Пентагона, признался вину и согласился с наказанием в виде 16 лет лишения свободы. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на подписанное судебное соглашение.

Согласно документу, 22-летний Тейшейра согласился признать себя виновным по всем шести пунктам обвинения, которые касались умышленного хранения и передачи секретной информации о национальной обороне. Взамен прокуратура не стала предъявлять ему дополнительные обвинения по закону о шпионаже, передает телеканал.

По информации ABC News, в рамках соглашения о признании вины Тейшейре также придется встретиться с представителями Минобороны и Министерства юстиции США, чтобы вернуть все конфиденциальные материалы, которые все еще могут находиться в его распоряжении.

Суд вынесет приговор молодому человеку 27 сентября.

Дело Тейшейры

Рядового Национальной гвардии штата Массачусетс Джека Тейшейру арестовали 13 апреля 2023 года. Ему предъявили обвинение в намеренной публикации документов Пентагона, к которым он имел доступ в силу служебного положения.

Как уточняет агентство Reuters, несмотря на то, что Тейшейра не занимал высокие должности, у него был доступ к секретным документам военного ведомства США. В распоряжении молодого человека оказывались данные о военных действиях России на Украине, помощи США и НАТО Киеву, а также о слежке агентов Вашингтона за своими партнерами. При этом в 2022 году руководство Тейшейры предостерегало его от погружения в секретную документацию Пентагона.

Как выяснило следствие, бывший военный под ником TheExcaliburEffect делился полученной информацией на онлайн-платформе Discord, где он общался с молодыми геймерами, которые по большей части были гораздо младше Тейшейры. Молодой человек «хвастался, что у него есть данные, касающиеся Израиля, Палестины, Сирии, Ирана и Китая». Вся эта информация в последствии попала в открытый доступ в интернет.

Адвокат Тейшейры заявлял, что обвиняемый в силу своей молодости совершал противоправные действия и вел себя, как ребенок.

В июне 2023 года Тейшейре выдвинули обвинение по шести пунктам, каждый из которых предполагал наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа в размере до $250 тыс. Тогда молодой человек отказался признавать свою вину.

В ходе расследования выяснилось, что Джек Тейшейра еще в школьные годы начал интересоваться оружием, а позже даже рассуждал о массовых расстрелах и допускал подобные действия своими руками, передавал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кругах подсудимого. Более того, прокуратура США допустила психическое расстройство молодого человека. На это указывали обнаруженные закладки на компьютере военного о массовых расстрелах США.

Инцидент привел к внутренним разбирательствам и проверкам в вооруженных силах Соединенных Штатов. В частности вопросы возникли к руководству Тейшейры, которое наняло и допустило до службы такого человека. В итоге из-за возбуждения уголовного дела против рядового Нацгвардии из военного подразделения уволили 15 человек.