Родственники суджан и жителей курских приграничных сел, оказавшихся в зоне боевых действий с ВСУ, до сих пор остаются в неведении, что с их близкими. Вчера журналистка RTVI по просьбе курян задала вопросы представителю Российского Красного Креста (РКК) о судьбе их родных. Сегодня о розыске пропавших также рассказала пресс-секретарь делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Галина Бальзамова.

“Тысячи семей были перемещены, и мы знаем, что люди глубоко обеспокоены безопасностью и благополучием своих близких. Люди могут оказаться разлученными со своими близкими, поскольку они ищут более безопасные районы, что может иметь разрушительные последствия для их благополучия.

Мы находимся в контакте с властями по обе стороны, чтобы выяснить, как мы можем наилучшим образом помочь людям, пострадавшим от перемещения, а также тем, кто остается на территориях, затронутых боевыми действиями”,— сказали RTVI в МККК.

В МККК также посоветовали родственникам пропавших в приграничных курских селах обращаться как к ним, так и в Российский Красный Крест (РКК).

Памятка Международного Комитета Красного Креста для курян, потерявших связь с близкими

22 августа в Курске перед журналистами выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он заявил о фактах нарушения Международного гуманитарного права в Курской области. Мирошник в том числе сообщил, что общался с людьми, которые не могут найти своих близких после захода ВСУ. “Они имеют косвенную информацию, что они <родственники> могут быть захвачены, находиться в тайных тюрьмах, и их вообще может не быть”,— сказал он.

На вопрос журналистки RTVI о том, ведет ли МИД РФ какую-то работу по вызволению оставшихся в Судже людей, Мирошник ответил:

“Мы готовы участвовать в этом процессе. Процесс состоит из целого ряда этапов. Первый этап — четкая идентификация, где эти люди, кто эти люди. Где эти люди находятся. Где эти родственники и данные о тех людях, которые пропали. Сейчас с этим ведется работа. По линии Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой эти данные собираются и передаются на ее уровень.

Чем занимается МИД? МИД готов оказывать всяческое давление на украинский режим, спонсоров украинского режима, имеющих влияние. Для того, чтобы принудить их выполнить своих обязательства по нормам Международного гуманитарного права, по Женевским конвенциям. А именно отпустить людей, которые не являются комбатантами, мирных граждан, которые в нарушение международных норм оказались сейчас неправомерно задержаны. Как только мы получаем достоверную полную информацию о них, это будет использовано на всех доступных нам площадках”.

Журналистка RTVI уточнила, что у оставшихся в Судже наверняка заканчивается запас воды и еды, и спросила, ведется ли работа по этому поводу с Международным Комитетом Красного Креста. На это Мирошник ответил, что это один из вариантов, который они готовы использовать:

“Есть ряд международных организаций, которые находятся на той <украинской> стороне. Есть прямой контакт между омбудсменом России Москальковой и господином Лубинцом, омбудсменом Украины. По этой линии эти вопросы должны будут отрабатываться. Я знаю, что Татьяна Николаевна получает все эти данные, по крайней мере, по своим каналам через уполномоченного, который находится здесь <в Курске>. C ним работают все местные структуры, которые располагают достоверными, проверенными данными”.

Ранее RTVI рассказывал, что жители курского приграничья своими силами опознали по кадрам иностранной прессы, попавшей в Суджу вместе с ВСУ, не менее 50 человек. Кроме того, жители опознали суджанский интернат, в подвале которого могут удерживать оставшихся людей. Все собранные данные суджане передали в РКК. Там им посоветовали продолжать поиски родных и близких по репортажам в СМИ. В одном из украинских сюжетов оставшиеся в Судже люди говорили, что у них заканчивается бензин, на котором работает генератор, поэтому скоро у них не будет возможности приготовить себе чай и горячую еду.