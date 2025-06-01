Днем 1 июня на Земле началась очень мощная магнитная буря, которую ожидали на день позже, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Она спровоцирована крупнейшим с начала года выбросом солнечной плазмы и достигнет почти максимальной мощности.

Как оценивают мощность магнитной бури

По данным портала Gismeteo, с середины дня геомагнитная активность поднимется до 8 баллов — это «шторм», предпоследний уровень перед максимальным «экстремальным штормом». Эта шкала мощности магнитных бурь, разработанная Юлиусом Бартельсом в 1938 году, оценивает отклонение магнитного поля Земли от нормы по K-индексу от 0 до 9 баллов.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) пользуется собственной пятибалльной шкалой — G-индексом, введенным в 1999 году. Эта система оценивает воздействие вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию. Мощность магнитных бурь в пересчете на G-индекс варьируется от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури). Сегодняшняя магнитная буря, по данным NOAA, достигнет уровня G4.

Достигнет ли сегодняшняя магнитная буря максимума

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщают, что в 08:30 утра мск 1 июня произошел «исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды», и скорость солнечного ветра превысила 1000 км/с.

«Также наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры. Последняя, если верить показателям спутников, составляет более 2 млн градусов при нормальных значениях около 100 тысяч градусов, то есть имеет более высокие значения, чем температура плазмы в короне Солнца. Есть вероятность, что такие значения никогда не регистрировались в истории наблюдений, либо близки к историческим максимумам», — подчеркнули специалисты.

По их словам, выброшенное 31 мая облако плазмы должно было преодолеть расстояние от Солнца до Земли только к предстоящей ночи, но в реальности сделало это менее чем за 30 часов — почти на сутки быстрее прогноза. Это «исключительно быстрое, близкое к рекордному время», отметили в Лаборатории.

Специалисты опасаются, что при таком уровне активности магнитная буря может достичь максимального уровня — G5 (9 баллов, «экстремальный шторм»). При этом они пока не могут определить, дошло ли до Земли основное тело выброшенной накануне плазмы, или это только ее «предвестник». Вторая версия представляется вероятной, поскольку плотность этой плазмы очень низкая для такого крупного выброса.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что если параметры плазмы не начнут быстро снижаться, то выход бури на высший пятый уровень является почти неизбежным.

Как и на что может повлиять магнитная буря на Земле

В любом случае начавшаяся магнитная буря станет рекордно мощной с начала 2025 года. В мае 2024 года произошла целая серия магнитных бурь, оказавшихся максимально сильными с 2003 года, в том числе несколько всплесков геомагнитной активности на уровне G5. Они спровоцировали появление северного сияния в широтах, где оно обычно не наблюдается, и повлияли на наземное вещание и двустороннюю радиосвязь в диапазонах ВЧ, ОВЧ и УВЧ, помешав распространению радиоволн в ионосфере.

Американский бизнесмен Илон Маск утверждал, что в принадлежащей ему компании Starlink фиксировали сбои в работе спутников, используемых для интернет-связи.

Считается, что даже мощная геомагнитная буря не может оказать существенного влияния на состояние здоровья человека. Однако некоторые эксперты считают, что проблемы все же могут возникнуть.

Например, астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев предупредил, что у метеозависимых людей «могут быть головные боли, мигрени, головокружение, а у людей с проблемами с нервной системой — раздражительность, тревожность, бессонница, сонливость, апатия». Противоположное мнение сводится к тому, что плохое самочувствие в таких случаях обусловлено «эффектом плацебо» и основано на излишней мнительности.

«Люди сами себя накручивают»

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил RTVI, что в период магнитной бури метеочувствительным людям и гипертоникам следует «избегать лишних физических нагрузок, эмоциональных перегрузок, может, немного аккуратно поработать в саду в этот день, без особых нагрузок».

«А так ничего сверхкритического нет. На самом деле, влияние очень небольшое. Но наши люди следят за такими прогнозами, и эффект больше психологический от такой информации. Люди сами себя накручивают, да и СМИ лишний раз привлекают их внимание к собственному здоровью», — считает депутат.

Его коллега — член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев — в беседе с RTVI подтвердил, что метеорологические условия влияют на отдельные категории людей, особенно пожилых, а в жаркую погоду ситуация для них может усугубиться еще сильнее.

«Я считаю, что свои определенные последствия это имеет не только с физиологической точки зрения, но и с психологической, когда человек становится более нервозным. В эти дни надо вести более спокойный образ жизни, поменьше активности, для тех, на кого это имеет воздействие, постараться минимизировать в том числе движение на транспорте, потому что от этого зависит еще жизнь и здоровье третьих лиц. Если есть возможность, надо провести более расслабленный образ жизни пару дней, тем более выходные», — посоветовал депутат россиянам.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в беседе с RTVI уточнял, что исследований о влиянии магнитных бурь на состояние человека пока недостаточно для однозначных выводов. Однако, по его словам, большинство людей не испытывают никаких проблем из-за геомагнитных возмущений. Для сравнения он привел в пример аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) с «высоким магнитным полем», где пациенты обычно не ощущают ухудшения самочувствия ни во время, ни после диагностики.

Какой будет геомагнитная активность в июне