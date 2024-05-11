Впервые с 2003 года геомагнитная буря достигла максимального уровня (G5), сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Экстремальные условия были достигнуты в 6:54 по восточному времени (1:54 по мск).

Метеорологи предупредили, что геомагнитный шторм будет сохранятся в течение выходных. Из-за него могут возникнуть проблемы в работе космических аппаратов, объектов электроснабжения и систем навигации.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что масса событий, произошедших на Солнце за последнюю неделю, не могли негативно не сказаться на состоянии магнитосферы Земли, и последние прогнозы о магнитных бурях полностью оправдались.

«Около полуночи произошла дальнейшая активизация космического шторма, и магнитная буря усилилась до максимального уровня G5 — уровня экстремально сильной магнитной бури. Ближе к утру, в 6 часов 38 минут (мск) магнитная буря немного ослабела и сейчас ее мощность соответствует уровню G4 — очень сильной магнитной бури», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, над Россией раскинулась обширная зона полярных сияний. Леус отметил, что северные сияния наблюдались даже в южных регионах: Волгоградской области, Ставрополье и в Крыму.

Метеоролог напомнил, что в последний раз экстремально сильная магнитная буря класса G5, наблюдалась на Земле почти 20 лет назад, 11 сентября 2005 года.

Согласно прогнозам на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, буря будет постепенно ослабевать, но возможны периодические возвраты и к более сильным ее проявлениям, а полностью космический шторм прекратится лишь во второй половине воскресенья, добавил Леус.

«Добавим, что на Солнце продолжаются активные взрывные события, и между четырьмя и пятью часами утра субботы на нем наблюдалась очередная, уже девятая с начала недели, сильная вспышка класса Х, ее интенсивностью Х5,8 — это вторая по силе вспышка на Солнце с начала 2024 года», — написал метеоролог.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев также рассказал РИА Новости, что продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. По его словам, на Солнце за двое суток произошло шесть вспышек наивысшего балла X.