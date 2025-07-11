В городе Енакиево в ДНР автомобиль влетел в пассажирский микроавтобус, в результате два человека погибли и свыше 20 получили травмы. Об этом сообщает МВД по региону, которое совместно со следствием устанавливает обстоятельства смертельной аварии.

ДТП произошло 11 июля в 8:35 утра на нерегулируемом перекрестке улиц Поливоды и 20-го Партсъезда. По данным ведомства, водитель автомобиля Renault Duster, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и врезался в микроавтобус ГАЗ-3302 (РУТА) с пассажирами, следовавший по городскому маршруту номер 9.

«После удара микроавтобус ГАЗ в неуправляемом состоянии продолжил движение, совершил наезд на дерево и опрокинулся. В результате ДТП водитель и пассажир микроавтобуса погибли, водитель автомобиля Renault и 22 пассажира микроавтобуса обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

На фото, опубликованных местным МВД, видно смятую водительскую кабину микроавтобуса с вдавленным в нее лобовым стеклом со следами крови, у легковой машины снесена передняя часть кузова и продавлена крыша над пассажирским сиденьем.

Ранее в оперативных службах сообщили Донецкому агентству новостей, что водитель Renault находится в реанимации.

Один из очевидцев рассказал Mash на Донбассе, что вышел на улицу, услышав звук столкновения. Он увидел перевернутую маршрутку и начал помогать пострадавшим.

«Две женщины, которые сидели рядом с водителем, просили достать их поскорее. Естественно, это все в панике. Перевернули с другими очевидцами “ГАЗель”, на колеса поставили, потому что доставать людей в таком положении было невозможно через лобовое стекло, они были зажаты. Но когда поставили, получилось открыть дверь с водительской стороны и мы по очереди достали этих двух женщин», — сказал местный житель.

По его словам, водитель на тот момент уже был мертв, а вскоре умерла первая из двух женщин, которых достали с передних сидений, она сидела рядом с водителем. Очевидец отметил, что «скорая» приехала очень быстро, а до этого жители района предлагали пассажирам довезти их на своих машинах до больницы, также они предлагали пострадавшим воду.