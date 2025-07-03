У российского бойца украли машину в ДНР. В угоне он обвинил военных из Чечни, которые, по его словам, «катаются по магазинам за водкой и позорят весь чеченский народ», и попросил главу республики Рамзана Кадырова разобраться в ситуации. В чем суть конфликта — в материале RTVI.

«Очень прошу помочь»

Военнослужащий Владимир Соломон, представившись командиром штурмовой роты, обратился к Кадырову через комментарии в его телеграм-канале.

«Автомобиль был куплен и подготовлен в специальной мастерской моей женой специально для выполнения служебно-боевых задач. Чеченцы, которые украли авто (пока я был залит на передке), катаются по магазинам за водкой в тылу (Светлик, Миронка, Дебальцево) и позорят весь чеченский народ. Очень прошу помочь», — написал боец.

Модераторы оперативно заблокировали Соломона, но журналисты успели сделать скриншоты с его комментариями. Официальной реакции на его обращение не последовало.

Военкор Евгений Поддубный заявил RTVI, что в таких историях не стоит делать акцент на национальности.

«У нас многонациональная страна, и какие-то конфликты случаются с жителями Чечни, Урала, Алтая, Дальнего Востока. Мне кажется довольно странным выделять один народ из всех народов в составе России», — поделился он.

Ранее сам Кадыров призывал не выносить проблемы, возникающие в зоне СВО, на обсуждение в публичное пространство соцсетей. Свое обращение он сопроводил фразой: «Воин не кричит — воин решает».

«Подрыв воинской дисциплины»

В прошлые выходные в Сети появилось видео, на котором мужчины с бородками в камуфляже избили сотрудника военной полиции на блокпосту в Белгородской области.

Бывший «народный мэр» Донецка Павел Губарев в телеграм-канале написал, что 25 июня на правоохранителей напали якобы бойцы «Ахмата».

По словам Губарева, если бы сотрудники военной полиции действовали по Уставу, то «ахматовцев» в той ситуации надо было «привести в бездействие» — сначала показать готовность применить оружие, а затем при необходимости открыть огонь на поражение как по возможным диверсантам.

«Но в нашей армии все знают, что в конфликтах русских с “Ахматом” система действует в интересах последнего. И поэтому просто опасаются ненужных последствий», — отметил он.

По его словам, бойцы подразделения спецназа из Чечни не впервые оказываются в подобных ситуациях, причем выходят из них без последствий. «По сути такие инциденты (а на камеру попадают не все) — это целенаправленная работа группы лиц, направленная на подрыв воинской дисциплины в зоне проведения СВО», — подчеркивал Павел Губарев.

«Вы что, реально с головой не дружите?»

Ситуацию прокомментировал руководитель спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов. Он удивился, что его призвали ответить за нападение на сотрудника военной полиции.

«Для некоторых неуважаемых мною вопрошателей хочу сказать: конфликт на дороге произошел не с бойцом спецназа “Ахмат”, это раз. Это боец другого подразделения, я не несу ответственности за все подразделения РФ. Я являюсь командиром спецназа “Ахмат”», — подчеркнул Алаудинов.

Он добавил, что по факту нападения возбудили уголовное дело, а подозреваемого задержали.

То, что событие связано с чеченцем, Алаудинов назвал «страшной вещью», однако обратил внимание, что в целом подобные случае происходят в стране ежедневно.

«Если честно, я удивляюсь этой вашей напыщенной петушиностью, вы — петухи, на самом деле, я по-другому это не назову. Почему вы таким образом цепляетесь ко всему? Мне интересно, что вами движет, когда вы начинаете раскачивать?» — задался вопросом Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что у преступников нет национальности и добавил, что цепляющиеся к национальной принадлежности желают расшатать ситуацию в стране.

«Вы что, реально с головой не дружите? Что вы за люди такие? Почему вы занимаетесь детским садом? Вот это меня удивляет больше всего», — резюмировал командир «Ахмата».

При этом год назад он сам извинялся за поведение чеченца, который заехал на своем «Лексусе» на пляж в Мариуполе и устроил драку, когда его попросили перепарковаться. Алаудинов назвал этого человека «недочеченцем» и «недомужчиной». По его мнению, «настоящий чеченец» не заехал бы туда «в таком формате».

«Почему не всех?»

Заявление Апти Алаудинова о задержании участника нападения на сотрудников военной полиции прокомментировал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Почему одного? Почему не всех?» — написал экс-парламентарий в телеграм-канале.

Военный блогер Юрий Подоляка призвал навести порядок в «ближнем тылу», потому что сейчас там «бродят вооруженные люди, которым плевать на все». Он предупреждал, что под чеченцев могут маскироваться диверсанты, намеренно совершающие провокации.