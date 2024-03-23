Первые выстрелы раздались в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске за десять минут до начала концерта группы «Пикник». По словам очевидца, видеографа и свадебного фотографа Дэйва Примова, которому удалось покинуть здание после начала атаки, зал был заполнен на 70%.

В беседе с RTVI мужчина рассказал, что сначала он принял выстрелы за звуки салюта где-то за территорией зала.

«После этого мы видим, как внизу рекой протекают люди в противоположную сторону от ближайшей к входу двери. И тут начинается паника, и мы начинаем понимать, что это выстрелы», — сказал он.

По словам Примова, когда нападавшие снова открыли огонь, люди в зале стали ложиться на пол, чтобы спрятаться за линией кресел.

«К сожалению, не удается полностью там спрятаться, потому что куча людей просто ложится друг на друга — так тоже нельзя, потому что можно еще хуже навредить друг другу», — пояснил очевидец.

Мужчина также рассказал, что слышал автоматные очереди и видел двух-трех человек, забежавших в зал и открывших огонь по людям. Пытаясь найти выход, люди стали выламывать и выбивать двери.

«Мы смогли выломать дверь и попасть на запасную лестничную площадку, по которой, собственно, уже толпой двигались. Кто-то споткнулся. Старались кричать: «Медленно спускаемся, иначе все начнут падать друг на друга», — рассказал очевидец.

После того, как их группе удалось спуститься вниз и попасть на улицу, люди бросились бежать «вразброс».

«Я ожидал, что мы сейчас выйдем, а там оцепление уже, ОМОН. Мы такого не встретили, такого ничего не было у этого входа», — сказал он.

По его словам, с момента, когда зрители встали со своих мест из-за выстрелов и до выхода из помещения могло пройти 20-25 минут. Оказавшись у главного входа, мужчина увидел сквозь панорамные окна оставшихся людей за закрытыми дверями.

«Там баррикады деревянные, большие стеклянные стены, двери, и они стучат ладонями прямо в эти двери, пытаясь привлечь к себе внимание», — вспоминает очевидец.

В этот момент он увидел дым над зданием «Крокус Сити Холла», однако огонь к этому моменту еще не был различим.

«Мы добегаем до машины, садимся и отъезжаем на более безопасное расстояние от «Крокус» в сторону ТЦ «Вегас». Там уже я останавливаю для того, чтобы посмотреть на происходящее снаружи. Я вижу, что около никаких мигалок не было, все мигалки начали подтягиваться со стороны МКАДа», — добавил он.

По его словам, после начала атаки они искали место, чтобы спрятаться.

«Слава богу, что эта мысль нас покинула, и мы нашли выход. Просто о тех кто там спрятался, мы будем, наверное, узнавать жуткие подробности — что они сгорели заживо, потому что весь верх «Крокуса» горит», — сказал он.

Первыми жертвами нападавших, по его словам, стали люди в фойе.

«Зал был заполнен на 70%, на мой взгляд. Я прекрасно видел, что многие люди в кафетериях, в раздевалках, в туалетных комнатах. И, как я понял, первые люди нарвались на эти выстрелы еще снаружи — в холле, в фойе, после металлических рамок. К сожалению, я думаю, это первые, кто принял на себя эту линию огня», — рассказал очевидец.

По его словам, даже если бы люди внизу кричали, в зале этого никто бы не услышал.

«У меня есть ощущение, что пожар был задуман, чтобы собрать людей, максимально сконцентрировать в зале, и сделать поджог для максимального урона», — предположил мужчина.

«Я не знаю, как могли проникнуть туда эти люди с оружием, с автоматами, в зал, где просто собирается шесть тысяч человек. Спокойно выезжали все желающие, ничего не было перекрыто», — добавил он.

Мужчина выразил свои соболезнования родственникам тех, кто остался в здании «Крокус Сити Холла»: «Я не знаю, как описать это словами. Прийти на мероприятие и остаться в этом зале навсегда».