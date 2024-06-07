Жительница Москвы перевела более 100 тысяч рублей мошенникам, которые представились ей помощниками победителя 14 сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса. Пострадавшая обратилась в полицию.

Как стало известно RTVI, в апреле москвичка сама оставила свой телефон на «сайте Шепса», который нашла в интернете. В мае ей позвонил мужчина, который якобы от имени Шепса пригласил ее продолжить общение в WhatsApp.

В мобильном приложении ей перезвонили уже с другого номера и предложили «снять порчу» в три этапа — первый за 20 тыс. руб., второй за 84 тыс. и третий бесплатно. Женщина согласилась и перевела сумму за первый этап на карту Сбера некоему Саидибрахиму Хасану А.

После первого «сеанса» москвичке сообщили о якобы лежащей на ней сильной порче по линии матери. Клиентка выслала сумму за второй этап, причем по требованию мошенников, на две разные карты — Газпромбанка и ОТП Банка — на имена разных женщин.

Далее ей обещали «поставить защиту» во время третьего этапа, но заявили, что бесплатная защита «почему-то рассыпается», и предложили заплатить 178 тыс. руб. Женщина отказалась и прервала разговор.

После этого мошенники начали звонить ей и убеждать в необходимости оплаты, запугивая тем, что иначе «зло может вернуться в 12-кратном размере». Москвичка поняла, что ее обманули, и 6 июня подала заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, завладевших ее деньгами.

Как рассказала RTVI сама пострадавшая, она позднее искала сайт, на котором оставила свой номер, но найти не смогла. Связаться с самим Александром Шепсом или его менеджером редакции не удалось.

На страницах Шепса в соцсетях и на его официальном сайте людей предупреждают, что менеджеры телезвезды «никогда не просят перевести деньги на карту/интернет-кошелек», что сам Шепс не консультирует по интернету и не берет предоплату за личный прием.

Ранее RTVI узнал, что высокопоставленный сотрудник «Россельхозбанка» отдал 760 тыс. руб. телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками Центробанка.