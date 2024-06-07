Высокопоставленный сотрудник «Россельхозбанка» отдал телефонным мошенникам 760 тыс. руб. Ему позвонили подставные сотрудники Центробанка.

Как стало известно RTVI, 4 июня сотруднику «Россельхозбанка» позвонила женщина — она представилась оператором Yota и попросила назвать код из SMS, якобы чтобы продлить договор. Мужчина выполнил ее просьбу. После этого ему позвонили и сообщили, что его личный кабинет на сайте «Госуслуг» взломали и сейчас с ним свяжется представитель Центробанка.

Затем жертве мошенников позвонил якобы сотрудник ЦБ, пообещав, что с ним через WhatsApp будут говорить его коллеги. После нескольких видеосозвонов сотрудника «Россельхозбанка» попросили обналичить деньги с карт и перевести их на «безопасный счет». Мужчина снял деньги с трех карт, по указанию подставного оператора добавил карту через приложение Mir Pay и пополнил ее на 760 тыс. руб.

На следующий день обманутый сотрудник обратился в полицию.

В мае эксперт рассказал RTVI о новом виде мошенничества — рассылке фальшивых сообщений от банков о ежемесячном списании денег на нужды военной спецоперации на Украине. В письмах оговаривается возможность отказаться от взносов, для этого предлагается перейти по ссылке.

«Перейдя по ссылке, потенциальные жертвы оказываются на поддельном сайте, где необходимо ввести свои учетные данные от входа в личный кабинет банка. После чего эти данные отправляются на сервер злоумышленников, которые впоследствии используются для входа в этот личный кабинет и списания средств с банковского счета», — объяснил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.