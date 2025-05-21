Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил книжному магазину «Подписные издания» штраф в 800 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ* (ч. 1 ст. 6.21 КоАП). Об этом сообщает «Ротонда». Дело рассмотрели 21 мая со второго раза, отмечает телеграм-канал.

В конце апреля руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что признаки пропаганды “ЛГБТ”* обнаружили в книгах «Тело каждого» британки Оливии Лэнг, а также «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» американки Сьюзен Зонтаг. Все эти книги были куплены 24 февраля 2025 года в магазине «Подписные издания». Эта литература продавалась по договору поставки от 2013 года с издательством «Ад Маргинем Пресс», уточнила пресс-секретарь петербургских судов.

Лебедева отметила, что представители ООО «Комплект — Подписные издания» (юридическое лицо книжного магазина) не согласились с предъявленным правонарушением и обещали дать объяснения на суде.

15 мая Лебедева сообщила, что суд выявил недостатки в составленном протоколе и вернул материалы в УМВД.

«В протоколе указано о свидетелях и потерпевших, однако данных о них нет. Некоторые копии представленных документов не заверены. Печатных изданий нет (а хотелось бы взглянуть, все-таки). Таким образом, протокол с недостатками», — пересказала она обоснование суда.

На заседании 21 мая представитель «Подписных изданий» и сторона защиты заявили, что за содержание книг отвечают писатель и издатель, но не магазин, сообщает проект «ОВД-Инфо»** . Они также указали, что книги, ставшие поводом для административного дела, не значатся в перечне экстремистских материалов.

Суд не принял их доводы и назначил штраф в 800 тыс. рублей — это минимальный размер административного штрафа для юрлиц по указанной статье. Максимальный составляет 1 млн рублей. Вместо штрафа статья КоАП позволяла закрыть магазин на три месяца.

В апреле в магазин «Подписные издания» приходили с проверкой сотрудники прокуратуры. Как писала «Фонтанка», сначала она касалась четырех книг, на которые пожаловались некие граждане, но затем список расширился до 48 произведений. Как пишет издание, силовики изъяли их — «по одному экземпляру». Среди книг, которые привлекли внимание сотрудников надзорного ведомства, были, например, «Доктор Гарин» Владимира Сорокина, исследование о Маннергейме Леонида Власова и гастрономическая автобиография Сергея Пархоменко**.

В «Подписных изданиях» подтвердили «Ротонде», что книги из этого списка потребовали убрать с полок после проверки. Позднее источник канала 78 сообщил, что произведения Оливии Лэнг, Сьюзен Зонтаг и других исчезли из продажи в магазине. Сотрудники тогда сказали, что их поступления в продажу в обозримом будущем не предвидится.

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны

** внесены Минюстом России в реестр иноагентов