Лефортовский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком экс-сотрудника собственной безопасности отдела собственной безопасности (ОСБ) УВД по ЮВАО Москвы майора полиции Андрея Кебина, сообщает Legal.Report. Его обвинили в мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством.

«На протяжении почти двух лет офицер не исполнял служебные обязанности, но регулярно получал зарплату и стимулирующие выплаты», — сообщает издание.

С середины 2010-х Кебин работал в ОСБ Центрального округа Росгвардии, где курировал столичные подразделения вневедомственной охраны, в том числе межрайонный отдел (МОВО) по ЮВАО. В июне 2022 года его назначили на должность главного специалиста одного из пунктов централизованной охраны МОВО.

По версии следствия, Кебин не появлялся на новом рабочем месте, в то время как зарплата, размер которой в отдельные период составлял около 100 тыс. рублей, продолжала начисляться. В оклад были включены служебные надбавки и ежеквартальные стимулирующие выплаты из бюджета Москвы.

«В общей сложности за двадцать месяцев фиктивного трудоустройства майору выплатили свыше 1,8 млн рублей», — отмечает Legal.Report.

В начале 2024 года о фиктивном трудоустройстве Кебина узнали следственные органы. Майор стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Как пишет издание, сразу несколько сотрудников МОВО по ЮВАО рассказали, что неоднократно докладывали руководству отдела о систематическом отсутствии Кебина на рабочем месте, однако каких-либо мер в связи с этим не последовало.

«Начальник МОВО пояснил, что „ввиду занятости по работе должных мер по увольнению не предпринимал“», — говорится в материале.

Следствие не смогло установить, кто из должностных лиц Росгвардии распорядился фиктивно трудоустроить Кебина. В то же время в обвинительном заключении указано, что «неизвестные покровители» откликнулись на просьбу бывшего особиста, руководствуясь «ложно воспринятым чувством товарищества».

Кебин полностью признал вину, раскаялся, возместил ущерб и принес извинения потерпевшим в лице Росгвардии и мэрии Москвы, отмечает Legal.Report. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены в том числе состояние здоровья, наличие малолетних детей, положительные характеристики, награды и медали майора.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.