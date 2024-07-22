Межгосударственный авиационный комитет (МАК) установил обстоятельства крушения пассажирского самолета Superjet 100 в Московской области 12 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным комитета, перед падением самолет стал пикировать на большой скорости. Экипаж пытался управлять судном вручную, но не смог остановить его снижение.

Superjet 100, на борту которого находились три члена экипажа, выполнял тестовый полет с аэродрома Луховицы во Внуково после ремонта.

Перед взлетом экипаж включил автомат тяги двигателей, а на высоте около 168 м — автопилот. На пятой минуте полета самолет из практически горизонтального полета на высоте 1,6 км стал снижаться под углом четыре градуса. В это время скорость судна по приборам составляла 200 узлов (более 370 км/ч) и росла, говорится в отчете МАК.

Во время снижения автопилот и автомат тяги отключились, экипаж перешел на ручное управление.

«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование», — сообщили в авиационном комитете.

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