В Китае суд удовлетворил иск компании «Макфа» к китайскому производителю лапши «Максим», запретив ему продавать продукцию в упаковке, копирующей дизайн российского бренда. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Макфы».

Основанием для подачи иска стало производство и продажа китайскими компаниями лапши «Максим», дизайн упаковки которой «сходен до степени смешения» с товарными знаками «Макфы», говорится в сообщении компании.

Как пишет «Ъ», суд обязал китайского производителя прекратить продажу этой продукции, а также выплатить «Макфе» компенсацию. В компании не уточнили сумму взыскания.

В 2021 году Арбитражный суд Чувашии частично удовлетворил иск компании «Макфа» к чебоксарской макаронной фабрике «ВакМа» о запрете использования похожего товарного знака Vakma. Фабрику также обязали выплатить компенсацию в размере 2,5 млн рублей.

В 2024 году суд частично удовлетворил иск производителя белевской пастилы — торгово-производственной компании «Старые традиции» — к челябинскому производителю макарон. «Макфа» досрочно потеряла право на товарный знак «Старые традиции» для кофе, чая, какао, сахара, заменителей кофе, хлебобулочных и кондитерских изделий и другой продукции.

В мае 2024 года районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов «Макфы» и связанных с ним компаний. Ведомство настаивало на национализации производителя макарон из-за «коррупционного происхождения» бизнеса. По версии Генпрокуратуры, основатель «Макфы» ― бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, который в прошлом занимал пост гендиректора фирмы, фактически владели группой компаний, работая в органах госвласти.

В «Макфе» решение суда назвали незаконным. Владельцы компании пытаются оспорить его, но пока безрезультатно. В феврале седьмой кассационный суд в Челябинске признал национализацию «Макфы» законной, Юревич и его семья намерены обжаловать это решение в Верховном суде.