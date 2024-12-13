Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым премьером Франсуа Байру, сообщает Елисейский дворец в соцсети X. Байру ранее занимал пост министра образования и был кандидатом в президенты.

73-летний Байру — председатель центристской партии «Демократическое движение». На пост президента Франции он выдвигался трижды — в 2002, 2007 и 2012 годах.

На посту премьера Байру сменил своего ровесника, 73-летнего Мишеля Барнье. Тот ушел в отставку после того, как Национальное собрание Франции на прошлой неделе приняло резолюцию о недоверии его правительству.

Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 депутат (чтобы он считался принятым, было необходимо не менее 288 голосов). Правительство 73-летнего Барнье проработало всего 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.

До этого правительство Франции уходило в отставку только в 1962 году, когда кабмин возглавлял Жорж Помпиду. Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен возложила вину за политический кризис в республике на президента Эмманюэля Макрона.

Причиной увольнения Барнье стало принятие без одобрения депутатов закона о бюджете социального страхования на 2025 год. Документ предусматривал сокращение расходов бюджета на €40 млрд и повышение налогов на общую сумму в €20 млрд.

Ожидается, что теперь Байру в ближайшие дни представит состав своего кабинета, но новый премьер, вероятно, столкнется с теми же «экзистенциальными трудностями», что и Барнье, пишет Reuters. Близость Байру к «крайне непопулярному» Макрону только повысит его уязвимость.

Как отмечает Reuters, если вотум недоверия будет вынесен и правительству во главе с Байру, будущее Макрона на посту президента «неизбежно окажется под вопросом». Помимо Байру и Барнье, премьерский пост во Франции в 2024 году занимали Габриэль Атталь и Элизабет Борн.