Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции проголосовало за вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье, поддержав инициативу левых и крайне правых партий, сообщает Reuters. В соответствии с этим решением кабмин должен уйти в отставку.

Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 депутат из 557. Чтобы он считался принятым, было необходимо не менее 288 голосов.

В соответствии с Конституцией Франции Мишель Барнье должен будет подать президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке и роспуске своего правительства. Глава государства будет вынужден ее принять. Полномочия кабинета министров перейдут ко временному правительству, функции которого будут выполнять Барнье и его команда до тех пор, пока президент не объявит новый состав правительства.

Правительство Франции отправлено в отставку посредством объявления вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года, когда в отставку был отправлен кабмин Жоржа Помпиду.

Мишель Барнье провел на премьерском посту три месяца. Его кабмин был сформирован во второй половине сентября.

Инициативы о вотуме недоверия правительству 2 декабря внесли ультраправая партия Национальное объединение (RN) и левая коалиция Новый народный фронт (NFP). Барнье утверждал, что вотум недоверия вызовет «большую бурю и очень серьезную нестабильность на финансовых рынках».

В связи с отставкой премьера Макрону предстоит выбор нового кандидата на этот пост. Однако из-за того, что у французского лидера нет большинства в парламенте, его оппоненты могут отвергать любые кандидатуры, предлагаемые главой государства.

Представители оппозиции уже призвали к досрочным президентским выборам. Леворадикальный депутат Эрик Кокерель заявил, что вотум недоверия против Барнье — это «предсмертный звон» для мандата Макрона.

«С вынесением вотума недоверия вся политика Эмманюэля Макрона потерпела крах, и мы требуем его ухода», — заявила представительница левых оппозиционных сил Матильда Пано.

Сам Макрон 3 декабря заявил, что не будет добровольно уходить с поста президента, пока не истечет срок полномочий.

Согласно Конституции Франции, новые досрочные парламентские выборы президент может назначить только через год после последних выборов. Они прошли в июле 2024 года.

Политический кризис во Франции нарастал с момента, когда Макрон в июне 2024 года назначил внеочередные выборы, в результате которых парламент разделился на три примерно равные политические фракции — левую, центристскую и крайне правую, — но ни одна из них не получила абсолютного большинства. Противостояние было вызвано разногласиями при согласовании бюджета Франции на 2025 год. Правительство предлагало решить проблему растущего дефицита бюджета за счет повышения налогов на €20 млрд и сокращения расходов в бюджете на €40 млрд. Барнье намеревался провести этот законопроект в обход голосования депутатов.

Против некоторых инициатив Барнье выступила RN. В попытке предотвратить кризис премьер пошел на уступки RN, однако их не удовлетворил окончательный вариант законопроекта. После этого ультраправые пригрозили Барнье вотумом о недоверии. «Французы уже сыты по горло. Возможно, [избиратели] думали, что с Мишелем Барнье все станет лучше, но стало еще хуже», — заявила глава парламентской фракции RN Марин Ле Пен.