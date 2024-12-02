Левые и крайне правые партии в составе французской Национальной ассамблеи подняли вопрос о вотуме недоверия правительству после того, как премьер-министр решил провести предусматривающий сокращение расходов бюджет без голосования. Если депутаты одобрят их предложение, которое будет вынесено на голосование 4 декабря, правительству Франции придется уйти в отставку — во главе с Мишелем Барнье, который провел на премьерском посту всего два с половиной месяца.

Левая коалиция Новый народный фронт (NFP), куда входят социалисты, зеленые, крайне левые и коммунистическая партия, уже предупредил, что выдвинет резолюцию с требованием осудить правительство, если оно воспользуется спорным конституционным положением «49.3» для принятия закона о социальном обеспечении. Марин Ле Пен из крайне правого Национального объединения (RN) усилила давление на правительство, заявив, что ее партия также поддержит вотум недоверия.

«Французы уже сыты по горло. Возможно, [избиратели] думали, что с Мишелем Барнье все станет лучше, но стало еще хуже», — заявила она журналистам в парламенте.

У NFP и RN в совокупности достаточно депутатов, чтобы свергнуть правительство. Если вотум недоверия будет принят, это станет вторым случаем такого снятия французского правительства за все время существования Пятой республики (с 1958 года). Первым такая участь постигла правительство Жоржа Помпиду, отправленное в отставку в 1962 году в период президентства Шарля де Голля.

В случае отставки французского правительства оба «центра силы» Евросоюза — Франция и Германия — окажутся в политическом кризисе всего за несколько недель до возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

В попытке предотвратить кризис Барнье в последнюю минуту пошел на уступки RN. После разговора с Ле Пен он заявил, что в 2025 году не будет никаких изменений в возмещении расходов на лекарства, вопреки первоначальным планам. Обращаясь к нижней палате парламента, премьер заявил, что проконсультировался со всеми парламентскими группами, но многочисленные ограничения, действующие в стране, требуют сокращения государственного дефицита.

«Я уважаю культуру компромисса. Было проделано много часов работы, чтобы усовершенствовать этот текст… он претерпел множество изменений», — сказал он, заявив депутатам, что они столкнулись с «моментом истины».

«Это означает, что каждый должен взять на себя ответственность. Французы не простят вам, если вы поддержите определенные (политические) интересы выше будущего нации. Каждый должен нести ответственность за свои действия, и я несу свою», — подчеркнул Барнье.

Ле Пен, глава парламентской фракции RN, обвинила Барнье в невыполнении своего обещания прислушаться к политическим группам, выступающим против законопроекта о бюджете.

«Он обратился к RN неделю назад, и мы вновь обозначили наши красные линии. Мы не вытащили эти красные линии из шляпы ради собственного удовольствия. Несправедливо, что французский народ расплачивается за последствия некомпетентности Эммануэля Макрона за последние семь лет. Наказывать французов за то, за что ответственны не они, а их лидеры — невозможно», — сказала она.

Ле Пен выразила уверенность в том, что существуют альтернативные способы решения проблемы высокого бюджетного дефицита. По ее словам, RN ознакомила с ними министров, но те не захотели уступать.

Если в среду парламент проголосует за вотум недоверия, Барнье придется подать в отставку, но он вместе со своим кабинетом сможет остаться в статусе временной администрации, пока президент не объявит новый состав правительства. На прошлой неделе Барнье, бывший переговорщик ЕС по Brexit, заявил, что вотум недоверия вызовет «большую бурю и очень серьезную нестабильность на финансовых рынках».

Франция двигалась к этому политическому кризису с тех пор, как Макрон в июне 2024 года назначил внеочередные выборы, в результате которых парламент разделился на три примерно равные политические фракции — левую, центристскую и крайне правую, — но ни одна из них не получила абсолютного большинства.

Противостояние было вызвано попытками правительства решить проблему растущего дефицита государственного бюджета Франции за счет повышения налогов на 60 млрд евро и сокращения расходов в бюджете на 2025 год.