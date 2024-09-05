Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны 73-летнего экс-министра иностранных дел и бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Глава государства «поручил» новому премьер-министру «создать объединяющее правительство на службе страны и французов».

Барнье был выбран главой французского правительства после серии консультаций между Макроном и основными политическими силами страны, передает телеканал. По его данным, новый премьер может «столкнуться с враждебностью» Нового народного фронта, поскольку глава государства отклонил предложенную ими кандидатуру Люси Касте на пост премьер-министра.

«Чтобы управлять страной, новому премьер-министру придется добиться успеха в построении коалиций», — говорится в сообщении BFMTV.

Один из бывших премьер-министров Франции Эдуард Филипп, который накануне заявил о желании участвовать в следующей президентской гонке, поздравил Барнье с назначением и выразил готовность «помочь ему» при необходимости.

«Его задача обещает быть трудной, но трудности его никогда не пугали, и нас будет много, готовых помочь ему», — написал Филипп в своем аккаунте Х.

Предшественник Барнье — Габриэль Атталь, которого называли самым молодым премьером Франции, — объявил об отставке еще в середине июля. Молодой премьер возглавлял правительство на протяжении только шести месяцев. Чтобы определить нового главу правительства Макрону понадобилось 60 дней, отметил телеканал.

Что известно о новом премьер-министре Франции

Мишель Барнье родился 9 января 1951 года в Ла Тронше на юге Франции. Политикой он увлекся в 14 лет, примкнув к сторонникам бывшего президента Шарля де Голля.

В 1973 году Барнье стал членом генерального совета департамента Савойи, а в возрасте 27 лет вошел в состав Национального собрания, став в нем самым молодым членом парламента. В 1993 году он стал министром окружающей среды.

В 1995 году тогдашний президент Франции Жак Ширак назначил Барнье госсекретарем по европейским делам. Через четыре года он стал европейским комиссаром, который отвечал за региональную политику. Эту должность он занимал до 2004 года. Однако позже — с 2010 по 2014 год — он вновь вернулся в Еврокомиссию, но уже отвечал за внутренний рынок и услуги.

Также в разные годы — в период с 2004 по 2009 год — Барнье был министром иностранных дел Франции, а затем министром сельского хозяйства.