Бывший премьер-министр Франции и действующий мэр города Гавра Эдуард Филипп заявил о намерении баллотироваться на пост следующего президента страны в 2027 году. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Point.

«Я выдвину свою кандидатуру на следующих президентских выборах… Я предпочитаю действовать, а не размышлять», — заявил Эдуард Филипп.

По словам политика, ему есть, что предложить гражданам Франции. Филипп заверил, что готовит «масштабный проект».

Издание Politico отмечает, что бывший премьер страны был союзником действующего президента Франции Эммануэля Макрона, поэтому решением выдвигать свою кандидатуру на пост следующего главы государства он нанесет удар Макрону.

По информации издания, Филипп готовится к выдвижению уже в следующем году, поскольку надеется, что действующий французский лидер досрочно уйдет в отставку на фоне политического кризиса в стране.

Согласно законодательству Франции, Макрон не может баллотироваться на третий президентский срок, а значит участвовать в выборах в 2027 году.

Эдуард Филипп занимал должность премьер-министра в правительстве Макрона с 2017 до 2020 года.

В начале июля 2020 года президент принял отставку председателя правительства. Это произошло после того, как партия Макрона проиграла во втором туре муниципальных выборов левоцентристской партии «Европа Экология Зеленые».

Как сообщало тогда издание Politico, доверие, оказанное Филиппу, затруднило планы Макрона по его отставке с целью «перезагрузить» правительство. Со временем отношения между ними и вовсе стали напряженными.

В июне агентство Bloomberg писало, что многие политические деятели, которые некогда были близкими союзниками Макрона, теперь стараются держаться от него подальше, потому что считают главу государства «токсичным». После решения президента о проведении внеочередных выборов в парламент Филипп откровенно заявил, что у него есть «неприятие президента».