Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства во главе с премьер-министром Габриэлем Атталем, сообщает телеканал BFM TV.

Атталь и члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового состава кабмина. Такое решение Макрон принял во время встречи с правительством во вторник, 16 апреля, в Елисейском дворце.

Как пишет агентство AFP, Макрон попросил Атталя остаться на посту премьера до окончания Олимпийских игр, которые стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа.

Французское правительство уходит в отставку на фоне поражения президентской партии на парламентских выборах, второй тур которых прошел 7 июля. По итогам выборов больше всего мест — 182 — получила коалиция левых партий «Новый народный фронт», а президентская «Вместе за Республику», куда входит партия Макрона «Возрождение», получила лишь 168 мест в Национальном собрании (из 577 возможных).

На следующий день после объявления результатов, 8 июля, Габриэль Атталь подал в отставку. Однако Макрон попросил его временно продолжить исполнять обязанности премьера, «чтобы обеспечить стабильность в стране», отметили в Елисейском дворце.

Атталь занимал должность премьер-министра в течение полугода — на этот пост его назначили 9 января 2024 года.