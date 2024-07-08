Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку после итогов выборов в парламент, по результатам которых президентская коалиция заняла второе место. Однако президент Франции Эммануэль Макрон попросил его продолжать исполнять обязанности премьера, сообщает французский телеканал BFM TV.

«Макрон попросил Атталя пока остаться на посту премьер-министра, чтобы обеспечить стабильность в стране», — сообщили телеканалу в Елисейском дворце.

Макрон назначил досрочные выборы в парламент после поражения его партии на выборах в Европарламент, предупредив, что вне зависимости от итогов пробудет у власти до конца своего срока в 2027 году. Ле Пен признавала, что конституция позволяет президенту остаться у власти даже после провала центристов на парламентских выборах.

В первом туре парламентских выборов лидировало «Национальное объединение» под руководством правой руки Марин Ле Пен — молодого и амбициозного политика Жордана Барделлы. Эксперты отмечали, что Франция оказалась как никогда близка к формированию крайне правого правительства. Этот сценарий вызвал большие опасения в других европейских странах — в частности, у премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

По итогам второго тура парламентских выборов во Франции первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP). Она получила 182 места. На второй позиции— президентская коалиция «Вместе!», которая заняла 168 мест. На третьем месте — правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, которая получила 143 места.