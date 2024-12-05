Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьера-министра республики Мишель Барнье о его отставке после вынесения вотума недоверия от парламента страны. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Барнье и другие члены кабмина «продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства», отмечается в заявлении.

Правительство Франции уйдет в отставку впервые с 1962 года, когда кабмин возглавлял Жорж Помпиду.

На этом фоне лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила уйти в отставку к самому Макрону, передает BFMTV.

«Он несет главную ответственность за сложившуюся ситуацию. Макрон должен подчиниться. Он должен уйти в отставку», — сказала она.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 4 декабря проголосовало за вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье, поддержав инициативу левых и крайне правых партий.

Причиной стало принятие без одобрения депутатов закона о бюджете социального страхования на 2025 год. Документ предлагал сократить расходы бюджета на €40 млрд и повысить налоги на общую сумму в €20 млрд.

Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 депутат из 557. Чтобы он считался принятым, было необходимо не менее 288 голосов «за».

В ближайшее время Макрон должен представить парламенту на утверждение имя преемника Мишеля Барнье, который был премьер-министром чуть менее трех месяцев. Однако из-за того, что у французского лидера нет большинства в парламенте, его оппоненты могут отвергать любые кандидатуры, предлагаемые главой государства.