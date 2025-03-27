Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует разместить на украинской территории военнослужащих из нескольких стран Европы после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Военный контингент возглавят Франция и Великобритания. Такое заявление глава государства сделал по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже 27 марта, передает французская газета Le Monde.

По словам Макрона, в случае установления мира на территорию Украины будут отправлены «силы сдерживания», в которые войдут военнослужащие из неназванных европейских стран. Они будут присутствовать в «заранее определенных с украинцами стратегических точках».

Европейский военный контингент «не будет миротворческим», «не будет находиться на линии соприкосновения» и «не заменит собой украинские вооруженные силы». При этом он будет оказывать долгосрочную поддержку Киеву и служить сдерживающим фактором для предупреждения потенциального нападения России на Украину, подчеркнул Макрон.

Так как в Европе нет единого мнения среди всех стран по вопросу размещения военных на Украине, в «силах сдерживания» будут представлены военнослужащие лишь нескольких государств из «коалиции желающих», отметил президент Франции. Он также объявил, что возглавит военный блок вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Макрон также добавил, что европейцы ускорят выделение кредитов на укрепление украинских войск и оставят в силе санкции против России. «Мы будем продолжать экономическое давление [на Россию], особенно на „теневой флот“ и на определенные промышленные мощности», — сказал французский президент (цитата по Le Monde).

Другие европейские союзники Украины на саммите «коалиции желающих» также исключили возможность отмены антироссийских санкций. «Нет смысла отменять санкции, пока мир не будет действительно восстановлен, а до этого, к сожалению, еще далеко», — заявил и.о. канцлера Германии Олаф Шольц (цитата по Le Monde).

Кроме того, Макрон выразил надежду на активную роль главы КНР Си Цзиньпина в разрешении конфликта между Россией и Украиной. По словам президента Франции, он также рассчитывает на поддержку США в развертывании европейского военного контингента на Украине, но намерен подготовиться к противоположному сценарию.

Ранее президент Франции в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности европейских миротворцев дать ответ при нападении.

«Цель этих вооруженных сил будет не в том, чтобы быть на линии фронта или быть задействованными в первый день столкновения с силами, а в том, чтобы быть силами, которые сдерживают нападения <…> они будут развернуты там, чтобы отреагировать», — пояснил он.